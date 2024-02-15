Не любят делать это: какие 3 знака зодиака не заботятся о себе
Часть людей не привыкли беспокоиться о себе. Больше всего к этому склонны представители трех знаков зодиака.
Так, Стрелец, Водолей и Рыбы чаще всего забывают заботиться о себе. Почему, пишет LifeStyle 24.
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Стрелец
Рожденные под этим знаком зодиака часто не уделяют достаточно внимания своему здоровью. Эти люди любят рисковать и нередко не соблюдают режим дня.
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Водолей
Представители этого знака обычно погружены в свои мысли и идеи. Водолеи могут забывать о своих физических потребностях, в частности, правильное питание и регулярный сон.
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Рыбы
Эти люди обычно живут в своем собственном мире фантазий. Рыбы забывать о реальности, не обращать внимания на ухудшение самочувствия.
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