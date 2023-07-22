Проверьте, есть ли вы в этом списке: 4 знака зодиака, которые скоро будут переживать расставание

Не всегда удается пронести любовь через всю жизнь. Каждый из партнеров может принять решение самостоятельно, или обсудить все и дойти до этого вместе.

Астрологи отметили, что несколько знаков могут пережить расставание уже к концу этого лета. Среди них Девы, Раки, Козероги и Тельцы, пишет 24 Канал.

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Девы

Вам следует поговорить со своим партнером. Однако сделает это без истерик, с холодной головой. Поэтому перед этим сядьте, обдумайте все и выразите свои чувства.

Если вы действительно хотите этого, попробуйте найти способы восстановить теплоту и интимность в отношениях. Однако, ни в коем случае не упрекайте себя.​

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Раки

Пора выйти из токсичных отношений. Подумайте о себе, собственном психоэмоциональном состоянии и здоровье.

У вас было много попыток спасти эти отношения, однако партнер уже не отвечает взаимностью. Возможно, это лучшее время, чтобы поставить точку.

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Козероги

Чтобы преодолеть трудности, очень важна поддержка и взаимопонимание. Впрочем, если только один из партнеров отдает себя этим отношениям, ничего хорошего не получится.

В ближайшее время вы можете разойтись. Однако, не огорчайтесь, впереди настоящая искренняя любовь.

Гороскоп для Козерогов

Тельцы

Кто и чтобы там не говорил, вы заслуживаете счастливых и крепких отношений. Не бойтесь высказать свое мнение. Возможно, именно это изменит ситуацию к лучшему.

Однако, будьте готовы к переменам. Лучше еще впереди. Не теряйте веру в себя и любовь.

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