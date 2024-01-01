В январе магнитные бури принесут несчастье 4 знакам зодиака

По прогнозам, уже в первые два дня 2024 года сила геомагнитных штормов составит 4 балла. Такой уровень ожидается и в конце января – 27 и 28 числа.

Астрологи отмечают, что магнитные бури могут принести несчастье 4 знакам зодиака. В частности, Тельцу, Деве, Рыбам и Стрельцу, передает 24 Канал.

Кстати говоря 2024 год начнется с магнитной бури: прогноз солнечных вспышек и штормов на январь

Телец

Уже в первые дни нового года в Тельцов могут возникнуть финансовые затруднения. Впрочем, отчаиваться не стоит, ведь вскоре все наладится.

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Дева

В январе Девы могут пережить развод. Любимый человек изменит. Эта новость разобьет сердце.

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Рыбы

Январь может быть очень нелегким. Впереди финансовые проблемы. Однако ни в коем случае не берите взаймы: это может значительно усложнить ваше положение.

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Стрелец

Ваше самочувствие в январе может внезапно ухудшиться. Будьте осторожны и, при необходимости, обратитесь к врачу.

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