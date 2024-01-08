Вы будете поражены: 3 знака зодиака, которых в январе ждет незабываемый сюрприз
Первый месяц 2024 будет очень насыщенным у нескольких знаков зодиака. Кстати, впереди незабываемый сюрприз.
Так, Близнецы, Рыбы и Козероги, вы будете поражены от того, что произойдет дальше. Однако, приятно, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Близкий человек неожиданно преподнесет вам незабываемый сюрприз. Поверьте, будете прыгать от радости. Это будет очень приятно, мило и неожиданно.
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Рыбы
Уже в этом месяце вы получите нечто особенное. К слову, это будет обычный, а не праздничный день. Так что впереди очень приятная неожиданность.
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Козерог
Вероятно, вы давно не получали подарков. Впрочем, все еще впереди. Близкие люди могут сделать нечто невероятное. Примите это и знайте, что всегда достойны лучшего.
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