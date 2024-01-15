Овен, Водолей, Козерог и Рак, в этом году вы значительно умножите собственную прибыль. Такого результата точно не ожидали, передает 24 Канал.

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Овен

Вы упрямы и самоуверенны. Воспользуйтесь этим, чтобы добиться успеха. Подниматься, может быть, будет нелегко. Однако вы точно сможете это сделать. Впереди – богатство и, соответственно, новые возможности.

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Водолей

Поверьте в свои силы и начните делать то, о чем давно думали. Звезды прочат, что этот год будет для вас очень успешным. Кстати, найдите новое хобби, ведь оно может быть достаточно прибыльным.

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Козерог

Нет более трудолюбивого человека, чем Козерог. Вам по силам абсолютно все. К любой задаче относитесь очень ответственно и выполняете его на все 100% или даже больше. Если руководитель это будто бы не замечает, хватит трудиться в поте лица за копейки. Начните что-нибудь свое. Это дело точно будет прибыльным, особенно в год Дракона.

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Рак

Хватит много думать, но сидеть сложа руки. Начните пробовать. Да, с первого раза что-то может не получиться. Однако попробуйте еще и еще. Вот увидите, успех будет. Пора менять жизнь к лучшему и год Дракона идеально подойдет для того, чтобы значительно улучшить свое финансовое положение. У вас все получится.

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