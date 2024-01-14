Уже в начале 2024 года часть людей предстанет перед финансовыми проблемами. Впрочем, лучше найти выход другим способом и удержаться от долгов.

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Рыбы

В год Зеленого Деревянного Дракона у Рыб могут возникнуть неприятные и незапланированные расходы. Вероятно, понадобится кругленькая сумма.

Однако, лучше не берите взаймы. Воздержитесь от такого решения, ведь впоследствии это может осложнить ваше финансовое положение.

Лучше подумайте, как и на чем можно заработать. Кстати, если близкие вам люди предлагают помощь, примите ее. Не стоит тащить все на себе.

Поверьте, вы можете найти выход из ситуации. Главное успокоиться. Со временем все наладится.

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Гороскоп для Рыб