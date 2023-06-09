Гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака: кого ждут неожиданные новости

В пятницу, 9 июня, гороскоп прогнозирует Ракам неожиданность. Весы сегодня услышат важные новости на работе. Водолеям нужно быть немного более сдержанными в общении.

Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание – читайте на сайте 24 Канала.

Читайте также Идеально подходят друг другу: 3 пары знаков зодиака, которые сойдутся этим летом

Гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Овнов

Овны будут испытывать нагрузку и эмоциональное истощение. Прошедшие события будут сильно беспокоить – даже возникнут проблемы со сном. Но это лишь период, который скоро завершится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Тельцов

Чтобы добиться успеха на работе, нужно прилагать больше усилий. Это вы услышите от коллег и начальства, но прислушивайтесь к советам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Близнецов

Астрологи советуют Близнецам больше открываться родным. Пятница – удачное время для искреннего общения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Раков

Неожиданность в жизни Раков может выбить из колеи. Предстоит быстро мыслить и принимать рациональные решения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Львов

Львы могут испытывать сегодня незначительные проблемы со здоровьем. Но своим состоянием не стоит пренебрегать – при необходимости сходите к врачу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Дев

Сегодня Дев ждет теплая и приятная встреча. Вы увидитесь с человеком, с которым уже давно не общались.

Читайте также Названы 2 знака зодиака, которые получат неожиданный подарок

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Весов

Весы узнают сегодня важные новости на работе. Скорее всего, они будут положительными – возможно, вас ожидает повышение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Скорпионов

Скорпионы сегодня отправятся на романтическое свидание. Планеты на вашей стороне, поэтому все пройдет отлично.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Стрельцов

Сегодня Стрельцов ждет внутренний конфликт. Они никак не смогут разрешить сложную ситуацию. Обратитесь за советом к близким.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Козерогов

Козерогов сегодня ждут новые знакомства. Не нужно закрываться от людей, ведь можно найти вторую или даже вторую половинку.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Водолеев

Водолеям следует быть более сдержанными на работе и во время общения с коллегами. Не стоит провоцировать лишние ссоры.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 июня 2023 для Рыб

Рыбы будут чувствовать себя отлично в пятничный день. Вас сегодня ждет тёплая встреча с близкими и отдых от бытовых дел.