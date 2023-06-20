Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание – читайте на сайте 24 Канала. К теме Успех по всем делам: к концу июня станут счастливыми 3 знака зодиака

Гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Овнов

Овнам может ночью присниться ужасающий сон – поэтому день может не задаться. Астрологи советуют проанализировать ночное видение – возможно это определенный сигнал.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Тельцов

У Тельцов начинается в жизни "белая полоса". Всё будет удаваться, поэтому в этот период воспользуйтесь возможностями.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Близнецов

Близнецы могут заинтересоваться обучением или курсами. Если вы действительно считаете, что это поможет в развитии и пригодится – соглашайтесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Раков

Раков может ждать эмоциональный и непростой день. Надо будет овладевать своими эмоциями. На работе следует проявить свой опыт и навыки.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Львов

Стрессовый день будет и для представителей Львова. Вспомните свой стальной характер и холодный ум – воспользуйтесь этими чертами для удачного завершения дня.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Дев

Астрологи прогнозируют Девам суетливый день, что будет полным дел. Вечер посвятите второй половинке – можно устроить романтический ужин.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Весов

Весы могут иметь сегодня несколько неприятных встреч. Но даже отрицательные эмоции могут стать источником энергии. Поэтому в этой ситуации вам удастся продемонстрировать навыки в переговорах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Скорпионов

Скорпионам сегодня улыбнется удача. Будет везти даже в мелких бытовых деталях, но это будет поднимать вам настроение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Стрельцов

Непростой день для Стрельцов покажется как на работе, так и дома. Могут преследовать тревожные и навязчивые мысли. Но астрологи предсказывают улучшение ситуации совсем скоро.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Козерогов

Козероги будут сегодня долгожданную встречу, которая хорошо пройдет и произведет впечатление на собеседника.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Водолеев

Водолеи предстанут перед трудностями, определенное время они не будут знать, как помочь. Но они справятся без посторонней помощи.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 июня 2023 для Рыб

Астрологи советуют Рыбам быть более сговорчивыми сегодня и прислушиваться к чужим мнениям. Вероятно, вас сегодня ждет знакомство.