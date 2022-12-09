День удачен для того, чтобы подумать над своей жизнью и понять, правильным ли вы идете по пути, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Овнов

Овнов сегодня ждет встреча с человеком из прошлого. Вероятно, в вашей жизни появится человек из предыдущих отношений, который понял всю ошибку и попытается с вами помириться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Тельцов.

Тельцы сегодня получат негативный ответ на волновавший их в последнее время вопрос. Отчаяние даст вам возможность найти в себе силы и начать все сначала.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Близнецов

Близнецам сегодня нужно принять новые решения, однако обратите внимание на все "за" и "против". Если сомневаетесь в своем выборе – спросите совета у родных.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Раков

День удачен для работы над ошибками. Подумайте над чем вам стоит еще поработать и какие жизненные аспекты показалось бы изменить.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Львов

У Львова может возникнуть проблема в личных отношениях. Трещина, которая произошла давно, даст о себе знать, так что вам нужно обсудить с партнером все болезненные вопросы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Дев .

В последнее время моральное состояние Дев достаточно тревожно. Астрологи говорят, что вам нужно больше времени посвятить духовному и эмоциональному положению и начинать открывать для себя что-нибудь новое.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Весов

Весам стоит сегодня помочь человеку, который в этом нуждается. Ваш альтруизм придаст настроение не только вам, но и другим людям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Скорпионов

Скорпионам следует внимательнее присмотреться к своему окружению. Не все люди, которые сейчас с вами в близких отношениях, хотят вам помочь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Стрельцов

Астрологи не советуют Стрельцам в этот день заводить новые дела. Скорее всего, вам будет трудно их завершить, поэтому лучше беритесь за устоявшиеся задачи, которые не потребуют от вас много времени на выполнение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Козерогов

Козероги ненароком могут сегодня обидеть человека. Следите за тем, что вы говорите и старайтесь думать, как воспримет ваши слова адресат.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Водолеев

Водолеям не стоит в этот день делать все подряд. Лучше составьте себе план, почему вы должны сделать, и тогда постепенно действуйте.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 декабря 2022 года для Рыб

Финансовые операции Рыбам следует отложить до следующей недели. По своей неосторожности вы можете потерять большую сумму денег.