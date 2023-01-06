Сегодня смело беритесь за решение важных вопросов, пишет 24 канал. Однако их следует выполнить в первой половине дня.

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Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Овнов

Астрологи говорят, что в Овнов сегодня есть все шансы разрушить поставленные перед собой планы. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные вещи. Занимайтесь только важными задачами.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Тельцов

Тельцам не стоит сегодня вмешиваться в рабочие перепалки. Следите за тем, что вы говорите и сохраняйте нейтралитет.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Близнецов

Близнецам не следует поддаваться на служебный роман. Будьте мудрее и дайте отпор человеку, который изменяет своим принципам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Раков

Раков ждет не слишком приятный день. У ваших рабочих соглашений есть все шансы на то, чтобы сорваться. Также вы имеете высокую вероятность потерять большую часть средств.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Львов

Для Львов день может показаться не из легких. Руководство поручит вам множество вопросов, которые нужно обязательно решить до обеда.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Дев

Девы будут расстроены из-за действий человека, который вам симпатичен. Астрологи советуют сосредоточиться на себе и понять, что главной вашей проблемой являются иллюзии, вырисованные вокруг этого человека.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Весов

Весы сегодня будут очень довольны. Вы сможете совершить все запланированные дела и даже больше. Позитивный настрой принесет вам немало интересных идей, которыми стоит воспользоваться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Скорпионов

Скорпионы получат сегодня достаточно неплохой дополнительный заработок. Однако астрологи не советуют вам его сразу тратить. Попытайтесь некоторое время поэкономить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Стрельцов

Стрельцам следует сегодня заниматься только важными делами, а от второстепенных задач лучше отказаться. Вечер вы проведете в очень атмосферной компании с родными.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Козерогов

Козерогам советуют в этот день быть искренними и не показывать характер людей, которых вы знаете короткий период. Даже если вам что-то не нравится – пока лучше промолчать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Водолеев

Водолеев может охватить уныние и меланхолия. Постарайтесь быстро взять себя в руки и отойти от разрывающих изнутри эмоций.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп н а 6 января 2023 года для Рыб

Сегодня Рыб ждет положительный день. Вы наконец-то встретитесь с родными, которых не видели долгий период. Вы проведете очень спокойный и уютный вечер с семьей.