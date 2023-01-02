Начало нового года будет спокойным и удачным для этих знаков зодиака. Водолеи, Девы и Тельцы смогут избежать перегрузок, нервов и конфликтов. 24 канал.
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Телец
Для Тельцов январь может стать месяцем реализации их творческих амбиций – новые проекты и идеи можно будет претворить в жизнь легко и без лишних усилий.
Для этого Тельцы должны раскрыться и не стесняться осуждения – представителям этого знака следует взять судьбу в свои руки и не бояться кардинально менять свою жизнь – удача будет на их стороне.
Гороскоп для Тельцов
Девы
В январе Девы смогут решить любовные проблемы – представители этого знака зодиака могут найти себе вторую половинку, а те, кто уже в отношениях – значительно развить их и улучшить связь с партнером.
Девам в январе следует прислушаться к другим и своему внутреннему голосу – интуиция подскажет, что делать, а удача поможет, чтобы действия Дев были успешными.
Гороскоп для Дев
Водолей
В первый месяц года Водолеи могут получить неожиданное повышение или премию. Их работа и яркие идеи придутся по душе руководству, за что Водолеи могут быть вознаграждены.
Этот месяц станет для Водолея спокойным, без стресса и конфликтов – представители этого знака зодиака смогут просто насладиться жизнью, морально отдохнуть и с новыми силами работать.
Гороскоп для Водолеев