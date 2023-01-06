Сьогодні сміливо беріться за вирішення важливих питань, пише 24 канал. Однак їх треба виконати в першій половині дня.

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Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Овнів

Астрологи кажуть, що Овни сьогодні мають всі шанси зруйнувати поставлені перед собою плани. Постарайтеся не відволікатися на другорядні речі. Займайтеся лише важливими завданнями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Тельців

Тельцям не варто сьогодні встрявати в робочі перепалки. Слідкуйте за тим, що говорите та зберігайте нейтралітет.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Близнюків

Близнюкам не варто піддаватися на службовий роман. Будьте мудрішими та дайте відсіч людині, яка зраджує своїм принципам.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Раків

На Раків чекає не надто приємний день. Ваші робочі угоди мають всі шанси на те, щоб зірватися. Також ви маєте високу ймовірність втратити чималу частину коштів.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Левів

Для Левів день може видатися не з легких. Керівництво доручить вам багато питань, які треба обов'язково вирішити до обіду.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Дів

Діви будуть засмучені через дії людини, яка вам симпатична. Астрологи радять зосередитися на собі та зрозуміти, що головною вашою проблемою є ілюзії, які ви вималювали довкола цієї людини.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Терезів

Терези сьогодні будуть собою дуже задоволені. Ви зможете зробити всі заплановані справи та навіть більше. Позитивний настрій принесе вам чимало цікавих ідей, якими варто скористатися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Скорпіонів

Скорпіони отримають сьогодні доволі непоганий додатковий заробіток. Однак астрологи не радять вам його одразу витрачати. Спробуйте деякий час поекономити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Стрільців

Стрільцям варто сьогодні займатися лише важливими справами, а від другорядних завдань краще відмовитися. Вечір ви проведете у дуже атмосферній компанії з рідними.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Козерогів

Козерогам радять в цей день бути щирими та не показувати свій характер людям, яких ви знаєте короткий період. Навіть, якщо вам щось не подобається – наразі краще промовчати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Водоліїв

Водоліїв може охопити смуток та меланхолія. Постарайтеся швидко взяти себе в руки та відійти від емоцій, які вас розривають зсередини.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 січня 2023 для Риб

Сьогодні Риб чекає позитивний день. Ви нарешті зустрінетеся з рідними, яких не бачили довгий період. Ви проведе дуже спокійний та затишний вечір з родиною.