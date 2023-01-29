День хорошо подходит для усвоения знаний, которые вы получили раньше, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Овнов

Овны сегодня будут ощущать ухудшение своего здоровья. Астрологи советуют вам правильно питаться и не переедать. Исключите из своего рациона вредную пищу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Тельцов

Тельцов сегодня ждут интересные встречи, которые смогут изменить их судьбу. Во второй половине дня сосредоточьтесь на домашних делах. Полезно посвятить время планировке.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Близнецов

Близнецов сегодня может ожидать неприятная ситуация. Она будет связана с работой и вашей личной жизнью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Раков

Раками в этот день нужно быть готовыми к неожиданностям. Вероятно, вам придется несколько скорректировать свои планы. Любая дорога – близкая или дальняя, пройдет вам удачно.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Львов

Львам не стоит сегодня спешить со знакомствами с противоположным полом. Теперь вам стоит заняться собственной карьерой и благополучием, а потом начинать отношения. Пока вы к ним не готовы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Дев

Девам стоит подумать над сбережением. В последнее время вы тратите слишком много средств на то, что вам совсем не нужно. Пора изменить фокус на то, что для вас самое необходимое.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Весов

Весам следует в этот день следить за своими эмоциями. Постарайтесь не впадать в крайности и с пониманием относиться к разным ситуациям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Скорпионов

Скорпионам нужно применить в этот день все умения "за" и "против". Правильное решение приведет вас туда, где вам и нужно быть как раз в этот период жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Стрельцов

Стрельцам следует вернуться сегодня к делам, которые вы откладывали длительный период. Постарайтесь довести все до логического завершения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Козерогов

Козерогов ждут в этот день неожиданные затраты, которые могут уменьшить значительную часть ваших ресурсов. Не бойтесь тратить деньги. Если вы умеете их зарабатывать, они к вам обязательно вернутся.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Водолеев

Водолеям следует в этот день задуматься над своим хобби. У вас есть все шансы превратить его в основной источник дохода.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп н а 29 января 2023 года для Рыб

День удачен для планирования и покупки билетов. Планируемое путешествие имеет все шансы удачно пройти. Во второй половине дня вы можете ожидать финансовых поступлений.