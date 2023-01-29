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Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Овнов
Овны сегодня будут ощущать ухудшение своего здоровья. Астрологи советуют вам правильно питаться и не переедать. Исключите из своего рациона вредную пищу.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Тельцов
Тельцов сегодня ждут интересные встречи, которые смогут изменить их судьбу. Во второй половине дня сосредоточьтесь на домашних делах. Полезно посвятить время планировке.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Близнецов
Близнецов сегодня может ожидать неприятная ситуация. Она будет связана с работой и вашей личной жизнью.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Львов
Львам не стоит сегодня спешить со знакомствами с противоположным полом. Теперь вам стоит заняться собственной карьерой и благополучием, а потом начинать отношения. Пока вы к ним не готовы.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Дев
Девам стоит подумать над сбережением. В последнее время вы тратите слишком много средств на то, что вам совсем не нужно. Пора изменить фокус на то, что для вас самое необходимое.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Весов
Весам следует в этот день следить за своими эмоциями. Постарайтесь не впадать в крайности и с пониманием относиться к разным ситуациям.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Скорпионов
Скорпионам нужно применить в этот день все умения "за" и "против". Правильное решение приведет вас туда, где вам и нужно быть как раз в этот период жизни.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Стрельцов
Стрельцам следует вернуться сегодня к делам, которые вы откладывали длительный период. Постарайтесь довести все до логического завершения.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Козерогов
Козерогов ждут в этот день неожиданные затраты, которые могут уменьшить значительную часть ваших ресурсов. Не бойтесь тратить деньги. Если вы умеете их зарабатывать, они к вам обязательно вернутся.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Водолеев
Водолеям следует в этот день задуматься над своим хобби. У вас есть все шансы превратить его в основной источник дохода.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 29 января 2023 года для Рыб
День удачен для планирования и покупки билетов. Планируемое путешествие имеет все шансы удачно пройти. Во второй половине дня вы можете ожидать финансовых поступлений.