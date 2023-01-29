День добре підходить для засвоєння знань, які ви отримали раніше, пише 24 канал.

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Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Овнів

Овни сьогодні відчуватимуть погіршення свого здоров'я. Астрологи радять вам правильно харчуватися та не переїдати. Виключіть зі свого раціону шкідливу їжу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Тельців

На Тельців сьогодні чекають цікаві зустрічі, які зможуть змінити їхню долю. У другій половині дня зосередьтеся на домашніх справах. Корисно присвятити час плануванню.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Близнюків

На Близнюків сьогодні може очікувати неприємна ситуація. Вона буде пов'язана з роботою та вашим особистим життям.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Раків

Ракам в цей день треба бути готовими до несподіванок. Ймовірно, вам доведеться дещо зкоригувати свої плани. Будь-яка дорога – близька чи далека, пройде для вас вдало.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Левів

Левам не варто сьогодні поспішати зі знайомствами з протилежною статтю. Наразі вам варто зайнятися власною кар'єрою та добробутом, а вже потім розпочинати стосунки. Поки що ви до них не готові.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Дів

Дівам варто подумати над заощадженням. Останнім часом ви витрачаєте занадто багато коштів на те, що вам зовсім не є потрібне. Пора змінити фокус на те, що для вас є найнеобхіднішим.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Терезів

Терезам варто в цей день слідкувати за своїми емоціями. Постарайтеся не впадати у крайнощі та з розумінням ставитися до різних ситуацій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Скорпіонів

Скорпіонам треба застосувати в цей день всі вміння "за" і "проти". Правильне рішення приведе вас туди, де вам і потрібно бути саме в цей період життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Стрільців

Стрільцям варто повернутися сьогодні до справ, які ви відкладали тривалий період. Постарайтеся все довести до логічного завершення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Козерогів

На Козерогів чекають в цей день несподівані витрати, які можуть зменшити значну частину ваших ресурсів. Не бійтеся витрачати гроші. Якщо ви вмієте їх заробляти, то вони до вас обов'язково повернуться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Водоліїв

Водоліям варто в цей день задуматися над своїм хобі. У вас є всі шанси перетворити його на основне джерело доходу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 січня 2023 для Риб

День вдалий для планування та купівлі квитків. Запланована подорож має всі шанси вдало пройти. У другій половині дня можете очікувати на фінансові надходження.