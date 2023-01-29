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Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Овнів
Овни сьогодні відчуватимуть погіршення свого здоров'я. Астрологи радять вам правильно харчуватися та не переїдати. Виключіть зі свого раціону шкідливу їжу.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Тельців
На Тельців сьогодні чекають цікаві зустрічі, які зможуть змінити їхню долю. У другій половині дня зосередьтеся на домашніх справах. Корисно присвятити час плануванню.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Близнюків
На Близнюків сьогодні може очікувати неприємна ситуація. Вона буде пов'язана з роботою та вашим особистим життям.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Левів
Левам не варто сьогодні поспішати зі знайомствами з протилежною статтю. Наразі вам варто зайнятися власною кар'єрою та добробутом, а вже потім розпочинати стосунки. Поки що ви до них не готові.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Дів
Дівам варто подумати над заощадженням. Останнім часом ви витрачаєте занадто багато коштів на те, що вам зовсім не є потрібне. Пора змінити фокус на те, що для вас є найнеобхіднішим.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Терезів
Терезам варто в цей день слідкувати за своїми емоціями. Постарайтеся не впадати у крайнощі та з розумінням ставитися до різних ситуацій.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Скорпіонів
Скорпіонам треба застосувати в цей день всі вміння "за" і "проти". Правильне рішення приведе вас туди, де вам і потрібно бути саме в цей період життя.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Стрільців
Стрільцям варто повернутися сьогодні до справ, які ви відкладали тривалий період. Постарайтеся все довести до логічного завершення.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Козерогів
На Козерогів чекають в цей день несподівані витрати, які можуть зменшити значну частину ваших ресурсів. Не бійтеся витрачати гроші. Якщо ви вмієте їх заробляти, то вони до вас обов'язково повернуться.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Водоліїв
Водоліям варто в цей день задуматися над своїм хобі. У вас є всі шанси перетворити його на основне джерело доходу.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 січня 2023 для Риб
День вдалий для планування та купівлі квитків. Запланована подорож має всі шанси вдало пройти. У другій половині дня можете очікувати на фінансові надходження.