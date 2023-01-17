Зима станет благоприятным временем для осуществления своих заветных мечтаний – удача будет на стороне Дев, Козерогов и Рыб. 24 Канал.

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Девы

Этой зимой Девам можно рассчитывать на веру и поддержку близких и родных – хотя раньше к амбициозным планам этого зодиака относились скептически, но именно зимой Девы получат возможность реализоваться с помощью семьи и любимых.

Представителям этого знака зодиака следует быть осторожными – счастье любит тишину и рассказывать всем о своем амбициозном проекте не стоит – злые языки могут разрушить ваши стремления лишь несколькими словами.

Гороскоп для Дев

Козерог

Зима для Козерогов станет временем, которое будет благоприятным для создания нового бизнеса или дела – Козерога могут начать заниматься тем, чтобы им действительно по душе и получать не только удовольствие, но и деньги.

Осуществить желание о работе мечты помогут друзья и близкие – Козерогам следует прислушиваться к их советам и не лениться объяснять, чего они хотят – это не только упростит жизнь, но может помочь в развитии вашего дела.

Гороскоп для Козерогов

Рыбы

Зимой представителям этого знака зодиака следует поразмыслить над тем, чего они хотят от жизни и самих себя – холодное время года станет идеальным временем для самоанализа или даже похода к психологу.

Когда Рыбы разберутся в себе, они смогут понять, чего именно они хотят от жизни – это поможет представителям этого зодиака знака двигаться вперед, к своей мечте.

Гороскоп для Рыб