Гороскоп сегодня, 28 декабря 2022 года, советует Овнам решить бытовые и семейные вопросы. Львов ожидает неприятная ситуация в семье. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 28 декабря читайте в материале.

Успех сегодня будет на вашей стороне, как и запас силы, так что просыпайтесь и беритесь за работу, пишет 24 канал.

Читайте также Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака в 2023 году: с кем будет лучше

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Овнов

Овнам следует в этот день решить бытовые и семейные вопросы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Тельцов

День удачен для разрешения отношений с партнером. Если у вас есть ощущение, что эти отношения уже не принесут ничего полезного, не бойтесь сказать об этом своей половине и завершите все к Новому году.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Близнецов

День удачен для отказа от вредных привычек. Близнецам хорошо удастся отказ от сигарет и алкоголя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Раков

Ракам следует окончательно в этот день отпустить прошлое. Совершенно не думайте о тех вещах, которые вас истощают и не дают двигаться дальше.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Львов

Львов ожидает довольно неприятная ситуация в семье. Кто-то из ваших родных захочет вам изрядно промыть мозги, будьте к этому готовы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Дев

Не спешите разрывать свои отношения с партнером, даже если что-то пошло не так. Вам нужно хорошо оценить все плюсы и минусы, и только тогда принимать важные решения.

Читайте также Календарь бракосочетаний в 2023 году: самые благоприятные дни для венчания

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Весов

Доверяйте своей интуиции и не слушайте чужих советов. Начните утро с гимнастики, упражнения помогут вам находиться в приподнятом настроении весь день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Скорпионов

Ваше умение сглаживать острые углы в непростых ситуациях сегодня будет давать желаемые результаты. В любом случае, главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни при чем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Стрельцов

На работе все будет идти как по маслу – задача вам прибегнет, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящике из-за их чрезмерной сложности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Козерогов

Сегодня вам понадобится сдержанность и здравомыслие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе – до отношений с родными.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Водолеев

Вам может представиться случай раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп н а 28 декабря 2022 для Рыб

У вас накопилось много дел, нуждающихся в немедленном решении. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его!