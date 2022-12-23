Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп сегодня, 23 декабря 2022 года, прогнозирует Стрельцам неприятную ссору. Рыбам следует сосредоточить свое внимание на важных делах. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 23 декабря читайте в материале.
Можете сегодня воплощать свои самые эпатажные планы. Есть шанс на успех, пишет 24 канал.
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Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Овнов
Постарайтесь никому не рассказывать о своих секретах. Лучше держите все при себе. Судьбоносные события случятся во второй половине дня.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Тельцов
Тельцы в этот день смогут решить сложные вопросы. Чтобы хорошо провести день, попробуйте начать утро по графику и соблюдать его на протяжении всего четверга.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Близнецов
Астрологи не советуют Близнецам вмешиваться в личную жизнь друзей и знакомых. Будьте сосредоточены только на себе и собственных целях.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Раков
Раков ждут сложности в поездках. Если вы планируете за границу, то астрологи предупреждают о длинных очередях, поэтому будьте к этому готовы.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Львов
Не стоит сегодня брать близко к сердцу критику коллег. Прислушивайтесь к их советам, но выводы делайте только из собственных мыслей и убеждений.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Дев
День удачен для обсуждения идей и планов. Постарайтесь вечером избегать шумных компаний. Сегодня лучше побыть наедине.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Весов
Трудолюбивые Весы сегодня не будут иметь времени на отдых. У вас будет много работы и домашних дел, а во второй половине дня предстоит решать дела личного характера.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Скорпионов
В этот день успех будет сопутствовать Скорпионам, если они будут самими собой и не будут бояться показать свои слабые стороны.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Стрельцов
Стрельцов ждет некоторый неприятный разговор с чужим человеком, который выбьет вас из колеи. Впрочем, не стоит этому уделять слишком много времени.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Козерогов
Козерогам следует сегодня быть смелыми и уверенными в себе. Доводите начатые дела до конца и не бросайте все на полпути.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Водолеев
Водолеям нужно позаботиться в этот день о своем здоровье. В последнее время вы забрасываете в свой организм слишком много "мусора". Будьте осторожнее с едой, которая плохо влияет на вашу фигуру.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 23 декабря 2022 для Рыб
Рыбам не следует рассеивать свое внимание на десятки переписок в чатах. Вам нужно сосредоточиться на стоящих перед вами задачах и только в свободное время уделять время другим.