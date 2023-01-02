День подходит для активной работы и отдыха с друзьями, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Овнов

Астрологи советуют Овнам следить за своим разговором. Не стоит кого-то убеждать в своих мыслях и подвергаться критике.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Тельцов

Тельцам следует в первый рабочий день Нового года не забывать о самодисциплине. Включитесь на полную работу и начинайте реализовывать свои желания.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Близнецов

Близнецы сегодня могут ожидать хорошего известия. В вашей жизни появится человек, пропавший на определенный период по ряду веских причин. Постарайтесь выслушать его и не делать поспешных выводов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Раков

Раков ждут неожиданные финансовые поступления, однако не стоит их бездумно тратить. Составьте на январь план денежных расходов и постарайтесь немного экономить.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Львов

У Львов может показаться не совсем удачный день. Вероятно, первый рабочий день в Новом году получится плохим из-за конфликта с руководством.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Дев

День удачен для монотонной работы и заботы о родных. Свободное время посвятите саморазвитию, а вечером позвольте себе расслабиться за милым рождественским фильмом.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Весов

Сегодня Весы задумаются над сменой работы. Вам захочется с нового года кардинально изменить свою жизнь. Ищите такое место работы, которое удовлетворит ваше финансовое положение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Скорпионов

День будет благоприятен для налаживания контактов. Вы сможете помириться с человеком, с которым у вас некоторое время был конфликт.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Стрельцов

Сегодня Стрельцам может представиться отличный случай застоловывать свои организаторские способности. Вероятно, совсем скоро вас назначат на высший пост.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Козерогов

Козероги сегодня будут очень самокритичны к себе. Астрологи советуют вам не впадать в крайности и помнить, что все, что не делается – к лучшему.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Водолеев

У Водолеев могут быть некоторые сложности в этот день, впрочем, астрологи советуют не зацикливаться на них слишком сильно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп н а 2 января 2023 года для Рыб

День для Рыб пройдет удачно. Вы настроите себя на позитивный лад, все пройдет согласно тому, как вы себе запланировали провести первый понедельник года.