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Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Овнов
Астрологи советуют Овнам следить за своим разговором. Не стоит кого-то убеждать в своих мыслях и подвергаться критике.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Тельцов
Тельцам следует в первый рабочий день Нового года не забывать о самодисциплине. Включитесь на полную работу и начинайте реализовывать свои желания.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Близнецов
Близнецы сегодня могут ожидать хорошего известия. В вашей жизни появится человек, пропавший на определенный период по ряду веских причин. Постарайтесь выслушать его и не делать поспешных выводов.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Львов
У Львов может показаться не совсем удачный день. Вероятно, первый рабочий день в Новом году получится плохим из-за конфликта с руководством.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Дев
День удачен для монотонной работы и заботы о родных. Свободное время посвятите саморазвитию, а вечером позвольте себе расслабиться за милым рождественским фильмом.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Весов
Сегодня Весы задумаются над сменой работы. Вам захочется с нового года кардинально изменить свою жизнь. Ищите такое место работы, которое удовлетворит ваше финансовое положение.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Скорпионов
День будет благоприятен для налаживания контактов. Вы сможете помириться с человеком, с которым у вас некоторое время был конфликт.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Стрельцов
Сегодня Стрельцам может представиться отличный случай застоловывать свои организаторские способности. Вероятно, совсем скоро вас назначат на высший пост.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Козерогов
Козероги сегодня будут очень самокритичны к себе. Астрологи советуют вам не впадать в крайности и помнить, что все, что не делается – к лучшему.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Водолеев
У Водолеев могут быть некоторые сложности в этот день, впрочем, астрологи советуют не зацикливаться на них слишком сильно.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 2 января 2023 года для Рыб
День для Рыб пройдет удачно. Вы настроите себя на позитивный лад, все пройдет согласно тому, как вы себе запланировали провести первый понедельник года.