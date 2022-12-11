День хорош для досрочного планирования. Вы сможете реально оценить ситуацию и свои возможности, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Овнов

Овны сегодня будут очень эмоциональными. Вас будет легко довести до разочарования или, наоборот, порадовать чем-нибудь незначительным. День обещает быть спокойным и лёгким.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Тельцов

Тельцам следует в этот день составить четкий план на неделю. Вас будет ждать много важных событий, поэтому стоит нормировать график, чтобы вы смогли все успеть сделать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Близнецов

Близнецы совершили за последнее время немало ошибок, поэтому сейчас стоит все догонять и исправлять их пока не поздно. Не бойтесь сделать первый шаг на встречу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Раков

Ракам не стоит поддаваться лени, поскольку вы просто потеряете весь день. Соблюдайте план и научитесь управлять собой, если чувствуете к чему-то апатию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Львов

День благоприятен для планомерной и неторопливой работы. Позвольте себе полежать в постели и заниматься исключительно тем, что доставляет вам удовольствие.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Дев .

Девам нужно научиться слушать. Вы слишком много рассказываете о себе, пора научиться слушать других.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Весов

Воскресенье – не самый лучший день для новых начинаний. Астрологи не советуют Весам сегодня начинать работу над каким-нибудь проектом, поскольку он не будет успешным.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Скорпионов

Сегодня Скорпионы будут достаточно изобретательными, так что смогут самостоятельно осуществить все, что задумали. В личных отношениях будет царить гармония и любовь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Стрельцов

Астрологи советуют Стрельцам расслабиться. Не стоит садиться за работу и доделывать хвосты, сделайте это завтра. Сегодня лучше посвятить время отдыху и делам, которые принесут вам вдохновение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Козерогов

Козероги будут в этот день уверены в своих силах. Ваш успех уже не за горами. Астрологи просят вас не сдаваться и идти только вперед.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Водолеев

Водолеев ждет благоприятный период в личной жизни. Также положительные перемены произойдут в бизнесе и финансовой сфере.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Рыб

Рыб ждет положительный день. У вас появятся идеи, как решить наболевшие вопросы, вы сможете справиться со сложными решениями и достичь поставленных целей.