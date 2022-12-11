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Гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Овнов
Овны сегодня будут очень эмоциональными. Вас будет легко довести до разочарования или, наоборот, порадовать чем-нибудь незначительным. День обещает быть спокойным и лёгким.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Тельцов
Тельцам следует в этот день составить четкий план на неделю. Вас будет ждать много важных событий, поэтому стоит нормировать график, чтобы вы смогли все успеть сделать.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Близнецов
Близнецы совершили за последнее время немало ошибок, поэтому сейчас стоит все догонять и исправлять их пока не поздно. Не бойтесь сделать первый шаг на встречу.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Львов
День благоприятен для планомерной и неторопливой работы. Позвольте себе полежать в постели и заниматься исключительно тем, что доставляет вам удовольствие.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Дев .
Девам нужно научиться слушать. Вы слишком много рассказываете о себе, пора научиться слушать других.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Весов
Воскресенье – не самый лучший день для новых начинаний. Астрологи не советуют Весам сегодня начинать работу над каким-нибудь проектом, поскольку он не будет успешным.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Скорпионов
Сегодня Скорпионы будут достаточно изобретательными, так что смогут самостоятельно осуществить все, что задумали. В личных отношениях будет царить гармония и любовь.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Стрельцов
Астрологи советуют Стрельцам расслабиться. Не стоит садиться за работу и доделывать хвосты, сделайте это завтра. Сегодня лучше посвятить время отдыху и делам, которые принесут вам вдохновение.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Козерогов
Козероги будут в этот день уверены в своих силах. Ваш успех уже не за горами. Астрологи просят вас не сдаваться и идти только вперед.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Водолеев
Водолеев ждет благоприятный период в личной жизни. Также положительные перемены произойдут в бизнесе и финансовой сфере.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 11 декабря 2022 года для Рыб
Рыб ждет положительный день. У вас появятся идеи, как решить наболевшие вопросы, вы сможете справиться со сложными решениями и достичь поставленных целей.