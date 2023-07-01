Гороскоп на 1 июля: как начнется новый месяц для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 июля прогнозирует удачные поступки и успех для Близнецов. Козерогам лучше не планировать деловых встреч и избегать важных решений. Более подробно о начале месяца для всех знаков зодиака смотрите дальше.

Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

Смотрите также Живут на широкую ногу: 2 знака зодиака, которые скоро сделают дорогие покупки

Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Овнов.

Овны будут переживать непростой и смущающий день сегодня. Вы можете столкнуться с неприятными людьми и тяжелыми вызовами. В то же время, это пойдет на пользу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Тельцов

Тельцам придет ответ на вопросы, касающиеся личной жизни. Звезды подсказывают, что нужно отпустить ситуацию и попрощаться с проблемой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Близнецов

Используйте сегодняшний день по максимуму: есть шансы на успехи в работе и личной жизни. Месяц начнется с перспектив и удачных решений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Раков

Ракам следует упомянуть об отдыхе и оторвать внимание от рабочих дел. Небольшая перезагрузка, прогулка, игра с родными помогут.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Львов

Сегодня для Львов удачный день, чтобы решить все домашние проблемы. Возможно, ваш месяц начнется с незапланированной поездки.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Дев

Девам нужно уделить время строению долгосрочных планов. Распишите все цели на будущее: так у вас остается меньше шансов допустить ошибку.

Смотрите также Расточители и транжиры: 3 знака зодиака, которым нужно лучше экономить

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Весов

Астрологи советуют Весам похвастаться своими успехами перед руководством. Если представится такая возможность, обязательно ею воспользуйтесь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Скорпионов

Скорпионы иногда избегают ответственности и возлагаются только на удачу. Сегодня вы почувствуете последствия такого поведения – возможные недоразумения и дискуссии.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Стрельцов

Избегайте горячих рассказов о своих планах и общении с коллегами. Ваши идеи могут воспользоваться: основание придет оттуда, откуда вы не ожидаете.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Козерогов

Приятным у Козерогов сегодня будет только вечер. Утром вы рискуете принять неправильное решение и столкнетесь с неприятностями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Водолеев

Сдержите себя сегодня от незваных советов. Не каждый готов с терпением отреагировать на ваши комментарии, которые могут оказаться неуместными.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 июля 2023 для Рыб

Рыб ждут сегодня бытовые расходы. Дорогих покупок лучше избегать – со временем вы можете пожалеть о приобретенном.