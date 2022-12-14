Скорпионы, Весы и Рыбы неожиданно могут попасть в любовный роман, а их зима превратится в сказку. 24 канал.

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Весы

Зимой для Весов удачными будет декабрь и январь – в эти месяцы представителям этого зодиака знака не стоит отсиживаться дома, а активно развиваться, посещать выставки, музеи или концерты.

На одном из таких мероприятий Весы смогут встретить свою любовь. Нужно быть уверенными и не стесняться новых знакомств – хотя романтика не появится с самого начала, человек, с которым вы начали общаться, очень скоро сможет стать вам другом, а потом – и больше, чем приятелем.

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Скорпионы

В холодное время года Скорпионы, измученные отсутствием второй половинки, смогут также поплескаться волнами романтики. В конце зимы представители этого знака зодиака смогут сблизиться с коллегой по работе или другом по интересам.

Скорпионам стоит проводить время интересно и наполнено, чтобы достаточно сильно раскрыть свои лучшие стороны и узнать, чем может похвастаться ваш будущий партнер. Отношения Скорпиона и его избранника или избранницы плавно перейдут из конкуренции в согласие и любовь.

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Рыбы

Уже в начале зимы Рыб закрутит в водоворот любви – представители этого знака зодиака могут найти себе не только друзей, но и вторую половинку, проведя новогоднюю ночь в крупной компании.

Начало января будет удачным для развития отношений у Рыб – интерес перерастет в страстный роман, который запомнится на всю жизнь. Но Рыбам нужно помнить – чем ярче горит пламя любви, тем быстрее оно угаснет.

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