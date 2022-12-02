Грядущий год обещает много испытаний и приятных моментов вместе с любимым человеком. Знаки зодиака должны быть внимательны и заботливы, чтобы все шло гладко и без проблем.

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Любовный гороскоп для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В этом году одинокие Овны смогут найти свою любовь в неожиданном человеке, который был рядом и помогал. Новый романтический восторг может вывести Овнов из эмоционального анабиоза и наконец-то почувствовать себя лучше.

У тех, кто уже имеет пару, будут иметь небольшие конфликты в начале года. Простой диалог и обсуждение проблем будут ключом к стабилизации отношений – если Овны не будут упрямы и смогут вовремя уступить, их личной жизни ничего не будет угрожать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Одиноким Тельцам в год Черного Кролика не будет скучно – за ними будут впадать сразу несколько потенциальных партнеров. Тельцам придется выбирать – и скрытая любовь к адреналину может побудить Тельцов к интригам и любовным треугольникам.

Тельцам, уже имеющим пару, важно прислушаться к своему партнеру или партнерше. Из-за частого превосходства и упрямства Тельцов могут возникать споры, однако год пройдет спокойно и стабильно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

От одиночества Близнецов может спасти новый знакомый или знакомая – спонтанное знакомство может привести к развитию страстных и ярких отношений. Но Близнецам важно держать свои эмоции на коротком поводке, чтобы не "перегореть" и не покинуть свою пару через несколько месяцев.

У тех Близнецов, которые уже находятся в отношениях, будут стабильный и немного скучный год. Не переживайте – то, что у вас нет бабочек в животе – только новая, более серьезная фаза ваших отношений.

Раки (22 июня – 22 июля)

Эмоциональные Раки также смогут влюбиться – объектом интереса может стать близкий друг или подруга, или коллега на работе. Ракам следует отбросить свою скромность и рассказать о чувствах первыми – решительность поможет появиться новому этапу в жизни Раков.

Те, кто уже находится в длительных отношениях, будет ждать переезда и много совместной работы. То, что вы делаете вместе, ваши интересы и совместная деятельность еще больше сблизит вас и гарантирует счастливый и эмоционально зрелый год.

Львы (23 июля – 23 августа)

Одинокие Львы в Год Черного Кролика будут иметь много романтических приключений – вероятные интрижки со многими людьми, неравнодушными к вам. Но надо быть осторожнее – развлекаясь, Львы нечаянно могут разбить сердце человеку, который их любит.

Львы в отношениях столкнутся с проблемами и неудовольствием – ваш партнер может не устраивать вас в бытовых аспектах. Чтобы сохранить отношения, важно обсудить все с любимым человеком и работать над доверием и взаимопониманием.

Девы (24 августа – 23 сентября)

В этом году одиноким Девам будет трудно найти человека по душе – поиски второй половинки могут быть эмоционально изнурительными. Но Девам не стоит опускать руки – не зацикливайтесь на поиске отношений, и любимый человек сможет появиться совсем неожиданно.

Для тех, кто уже в отношениях, год Черного Кролика подготовил стабильность и обновленную страсть. Наслаждайтесь друг другом и не бойтесь говорить о своих чувствах – именно приятные слова помогут Девам и их второй половинке выйти на новый уровень отношений.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Одинокие Весы в этом году могут стать жертвами безответной любви, которая может выбить представителей этого знака зодиака из привычного ритма. Но не стоит зацикливаться – в середине года Весов будет ждать человек, который может изменить всю их жизнь.

Весы, которые уже находятся в отношениях, будут иметь спокойный, нежный и приятный год, идеальный для путешествий, романтических прогулок и других достопримечательностей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам, не сумевшим найти вторую половинку в прошлом году, не удастся ее найти и в год Черного Кролика. Несмотря на то, что вокруг будет много людей, которые вами восхищаются и любят, вы не сможете обрести настоящую любовь.

Для неодиноких Скорпионов год покажется также довольно трудным – ссоры в отношениях и недовольство вашей второй половинки могут привести к разрыву долгосрочных отношений. Чтобы избежать этого, прислушивайтесь к партнеру и будьте более чуткими.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Одинокие Стрельцы с самого начала нового года смогут начать новые отношения. Харизма и яркость представителей этого знака зодиака сыграют свою роль – Стрельцы смогут начать новые, страстные и интересные отношения.

Стрельцы, уже имеющие пару, могут иметь небольшие бытовые ссоры и разногласия в мыслях с партнером. Но при этом отношения станут более слаженными и естественными для Стрельцов и их второй половинки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги, которые до сих пор не нашли себе пару, получат прекрасную возможность влюбиться в этом году – на горизонте скоро появится человек, которым Козероги будут восхищаться и сможет сделать их вполне счастливыми.

Для Козерогов в отношениях год Черного Кролика кажется проблемным – ваш партнер или партнерша могут скучать и заскучать в отношениях. Приложите все усилия, чтобы ваша вторая половинка была счастлива, и год пройдет гладко.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеи, которые уже долго находятся без пары, смогут найти чувства в знакомом человеке. Не стоит закрывать свое сердце для чувств – одиноким Водолиям пора вспомнить, что означает любовь.

Водолеи, уже имеющие отношения, должны работать над собой, чтобы улучшить отношения и рассчитывать на долгосрочные и серьезные отношения. Не позволяйте прошлому портить ваше настоящее и не ностальгируйте по прежним – это может значительно ухудшить ваши нынешние отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Год Черного Кролика для одиноких Рыб будет насыщен кратковременными отношениями, которые развлекут Рыб и не принесут желаемого счастья. К концу года Рыбы таки смогут найти человека, который заставит их чувствовать себя счастливыми.

Рыбы, уже находящиеся в отношениях, должны внимательно отнестись к просьбам и желаниям своего партнера. Это не значит, что нужно выполнять всю работу за него или за нее, однако в эмоциональном плане прислушивайтесь к вашей второй половинке – это может не только улучшить вашу связь, но и спасти от общих проблем в будущем.