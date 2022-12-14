Скорпіони, Терези та Риби неочікувано можуть попасти у любовний роман, а їхня зима перетвориться на казку, пише 24 канал.

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Терези

Взимку для Терезів вдалими буде грудень та січень – у ці місяці представникам цього знаку зодіаку не варто відсиджуватися вдома, а активно розвиватися, відвідувати виставки, музеї чи концерти.

На одному з таких заходів Терези матимуть можливість зустріти своє кохання. Потрібно бути впевненими та не соромитися нових знайомств – хоч романтика не з'явиться від початку, людина, з якою ви почали спілкуватися, дуже скоро зможе стати вам другом, а потім – і більше, ніж просто приятелем.

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Скорпіони

У холодну пору року Скорпіони, змучені відсутністю другої половинки, зможуть також поплихти хвилями романтики. Наприкінці зими представники цього знаку зодіаку зможуть зблизитися з колегою по роботі чи приятелем за зацікавленнями.

Скорпіонам варто проводити час цікаво та наповнено, щоб достатньо сильно розкрити свої найліпші сторони та дізнатися, чим може похвалитися ваш майбутній партнер. Відносини Скорпіона та його обранця чи обраниці плавно перейдуть з конкуренції у злагоду та кохання.

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Риби

Вже на початку зими Риб закрутить у вир кохання – представники цього знаку зодіаку можуть знайти собі не тільки друзів, але і другу половинку, провівши новорічну ніч у великій компанії.

Початок січня буде вдалим для розвитку відносин у Риб – зацікавлення переросте у пристрасний роман, який запам'ятається на все життя. Та Рибам треба пам'ятати – чим яскравіше горить полум'я любові, тим швидше воно згасне.

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