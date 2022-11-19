24 канал выяснил, что представители этих знаков зодиака максимально откровенны со своими друзьями, семьей и близкими. Они никогда не позволят сказать неправду – некоторые просто не умеют этого делать.

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Овны

Прямолинейные Овны привыкли говорить всю правду даже если она окажется не очень приятной. Один из их главных принципов – всегда доверять друг другу, поэтому следует быть очень честными.

Овны не хотят допускать даже мысли о лжи – даже если жизненные обстоятельства заставят их сказать неправду, Овны очень неумело лгут, а их собеседник сразу поймет, что есть истина.

Гороскоп для Овнов

Девы

Девы, прежде всего, ценят доверительные отношения, в которых нет места лжи. Если они догадаются, что кто-то из близких или родных им лжет – они будут готовиться к тяжелому и неприятному разговору о честности.

Девы не могут допустить лжи в своей семье, а также среди знакомых и на работе – искренняя, хотя иногда и неприятная правда, по мнению Дев, в разы лучше сладкой лжи.

Гороскоп для Дев

Стрельцы

Как бы ни хотели люди, родившиеся под знаком Стрельцов, удачно врать, судьба не дала им этой возможности – они очень неумело и неуверенно пытаются убедить собеседника, но это у них никогда не получается.

Из-за того, что Стрельцы часто могли "прокалываться" на лжи раньше, они избрали путь полной правды и не мучаются упреками совести.

Гороскоп для Стрельцов