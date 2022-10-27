Представители этих знаков зодиака постоянно удивляют своей интуицией – иногда может показаться, что они предсказывают будущее, пишет 24 канал.

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Овен

Родившиеся под знаком Овна – люди с сильной предпринимательской жилкой. Представители этого знака зодиака легко могут предположить, авантюра, которую им предлагают прогорит и принесет Овнам много денег.

Если интуиция подсказывает Овнам, что на деле или в проекте можно хорошо заработать – они будут лучшими партнерами и работниками. Но если Овнам кажется, что проект неприбылен, они найдут 100 и 1 причину не браться за него.

Гороскоп для Овнов

Рак

Проникновенные Раки используют свою интуицию по максимуму, когда их спокойной жизни угрожает нечто неизведанное. Представители этого знака могут обнаружить проблему еще на эмбрионе, пока все остальные даже не подозревают о ней.

Раки легко могут предупредить о болезни, о неудачах на работе или высказать оговорку относительно отношений своих друзей. Обычно замечания Раки не воспринимаются серьезно (а иногда и несколько агрессивно), однако, когда беда сбывается, окружение этого знака зодиака начинает к нему прислушиваться.

Гороскоп для Раков

Водолей

Водолеи обладают развитым эмоциональным интеллектом, который в паре с незаурядной интуицией может раскусить любые намерения людей, окружающих этот знак зодиака. Водолеи могут просчитать все действия своих друзей, угадать их реакцию на событие или просто спросить у человека то, что ему было необходимо.

Водолеи легко понимают, когда стоит поговорить с человеком о его чувствах и переживаниях, и легко выясняют, как поступать дальше – недаром они имеют статус "дружественный психолог".

Гороскоп для Водолеев