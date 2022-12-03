Весы, Близнецы и Овны влюбляются и становятся безразличными очень быстро, пишет 24 канал.

Читайте также Любовный гороскоп для всех знаков зодиака: кто обретет свою любовь в 2023 году

Овны

Импульсивные Овны привыкли начинать отношения страстно и со стилем – избранники Овнов никогда не забудут первые ухаживания или начало отношений с этим знаком зодиака. При этом Овны очень нетерпеливы и не пострадают в своих отношениях.

Представители этого огненного знака зодиака бессознательно устраивают эмоциональные горки как своему избраннику, так и себе – так Овны пытаются вернуть остроту чувств. Если ее вернуть не получается – Овны быстро убегают из отношений.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

Воздушные Близнецы могут легко влюбиться в загадочного незнакомца в кафе или на деловой встрече – этот знак зодиака подвержен спонтанным интрижкам, которые не продолжаются долго.

Влюбленные Близнецы могут сделать жизнь своего избранника или избранницы идеальной, однако так же быстро из него убегут, заскучая по ярким эмоциям. Как только Близнецы начинают понимать, что отношения перерастают во что-то долговечное и надежное – они убегают.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Весы привыкли часто влюбляться, даже не надеясь на взаимность. Несмотря на это, у представителей и представительниц этого знака зодиака очень много поклонниц, которые поддерживают в Весах интерес к отношениям и чувствам.

Весы не любят, когда в отношениях становится все слишком серьезно – у них есть четкое убеждение, что серьезные отношения являются клюем к несчастной жизни. Весы боятся, что когда-нибудь у них пропадут "бабочки" в животе.

Гороскоп для Весов