Терези, Близнюки та Овни закохуються та стають байдужими дуже швидко, пише 24 канал.

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Овни

Імпульсивні Овни звикли починати відносини пристрасно та зі стилем – обранці Овнів ніколи не забудуть перших залицянь чи початку стосунків з цим знаком зодіаку. При цьому Овни є дуже нетерплячими та не потерплять спокою у своїх стосунках.

Представники цього вогняного знаку зодіаку несвідомо влаштовують емоційні гірки як своєму обранцеві, так і собі – так Овни намагаються повернути гостроту почуттів. Якщо її повернути не виходить – Овни швидко тікають зі стосунків.

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Близнюки

Повітряні Близнюки можуть легко закохатися у загадкового незнайомця в кафе чи на діловій зустрічі – цей знак зодіаку схильний до спонтанних інтрижок, які не тривають довго.

Закохані Близнюки можуть зробити життя свого обранця чи обраниці ідеальним, проте так само швидко з нього втечуть, засумувавши за яскравими емоціями. Як тільки Близнюки починають розуміти, що відносини переростають у щось довговічне та надійне – вони тікають.

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Терези

Терези звикли часто закохуватися, навіть не сподіваючись на взаємність. Попри це у представників та представниць цього знаку зодіаку дуже багато залицяльниців, які підтримують у Терезах цікавість до стосунків та почуттів.

Терези не люблять, коли у відносинах стає все занадто серйозно – вони мають чітке переконання, що серйозні стосунки є клюем до нещасного життя. Терези бояться, що колись у них пропадуть "метелики" в животі.

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