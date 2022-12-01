Представителям этих знаков зодиака лучше не переходить дорогу – если вы стали врагом для Близнецов, Скорпионов или Водолеев, ваша жизнь может пойти кувырком, пишет 24 канал.

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Близнецы

Воздушных Близнецов недаром называют двуликими – обычно доброжелательные и милые Близнецы могут невероятно быстро трансформироваться в хладнокровных мстителей, которые готовы привлечь их к ответственности.

Близнецы долго вынашивают план мести, придумывая, что будет наиболее болезненным для недоброжелательного оппонента. То, что Близнецы изучили хорошо – месть всегда кажется холодной, поэтому они не спешат и не делают неприятностей на горячую голову.

Гороскоп для Близнецов

Скорпионы

Скорпионов называют едва ли не самым конфликтным знаком зодиака, но кроме того, представители этого знака еще и очень злопамятны. Если кто перечеркнул им планы или сделал случайную неприятность, Скорпионы отплатят им той же монетой.

Скорпионы удачно и филигранно могут организовать месть обидчику – они могут долго продумывать план и отполировать месть до блеска, чтобы избежать неудач. Скорпионы очень терпеливы – они могут ждать, пока оппонент забудет о неприятной ситуации, а затем феерически и зрелищно отомстит.

Гороскоп для Скорпионов

Водолеи

Обычно дружеские и приятные Водолеи могут прятать в сердце серьезное оскорбление, на которое они якобы не обратили внимание. Когда Водолеи мстят, они обычно не используют ситуацию или силу – все неприятности своему обидчику они приносят словами.

Будучи невероятными манипуляторами, Водолеи в невинном разговоре могут заставить своего недоброжелателя извиняться и плакать, признавая свою вину, а впоследствии продолжить говорить, будто ничего не произошло. Водолеи быстро берут ситуацию в свои руки и мстят максимально быстро и без сожалений.

Гороскоп для Водолеев