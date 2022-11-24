Овны, Близнецы и Стрельцы не привыкли держать свои эмоции на коротком поводке и всегда найдут повод покричать, пишет 24 канал.

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Овен

Огненные Овны гордятся тем, что их всегда слышат – однако для других они могут показаться громкими и нервными. Если что-то идет не по плану Овнов, конфликт может приобрести впечатляющие масштабы.

Импульсивные Овны могут устроить скандал на ровном месте, если их что-то обидит или не устроит. Их упрямый темперамент не позволит простить обиду, поэтому Овны будут держаться до последнего, обвиняя других и не позволяя урегулировать конфликт.

Гороскоп для Овнов

Стрельцы

Этот знак зодиака не любит компромиссов и всегда хочет выйти победителем из неприятной ситуации. Несмотря на то, что Стрельцы общительны и приятны собеседники, интересный разговор может перерасти в серьезный конфликт – все потому, что Стрельцы любят всегда оставаться правыми.

Несмотря на то, что в дискуссиях Стрельцы могут быть очень агрессивными, конфликты истощают их и сильно огорчают. После такой интеллектуальной ссоры представители этого зодиака могут закрыться от всех и переживать травму в одиночестве.

Гороскоп для Стрельцов

Близнецы

Воздушные Близнецы имеют проблемы с доверием, поэтому, если у них конфликт с близким человеком, они могут сомневаться – действительно ли этот человек имеет право быть рядом с ними. Параллельно с этими размышлениями могут быть и скандалы – Близнецы довольно негибки в переговорах, и, когда ситуация происходит вне их контроля, они не на шутку нервничают.

Близнецы также очень критически относятся к себе – после неприятной ситуации они могут часами сидеть и искать проблему в себе, из-за чего часто могут быть в опущенном настроении и даже заработать депрессию.

Гороскоп для Близнецов