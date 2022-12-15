Представители этих 3 знаков зодиака никогда не покинут своих близких и помогут при любых обстоятельствах. 24 канал.

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Львы

Короли знаков зодиака очень искренне и серьезно относятся к своим друзьям – взаимоуважение и доверие являются основными ценностями для Львова. Представители этого знака зодиака являются замечательными друзьями, которые всегда преподносят приятные сюрпризы, поддерживают у всех начинанием и помогают, даже если прямой просьбы не было.

Львы уверены, что верность своим близким и любимым – ключ к счастливой жизни, и прекрасно придерживаются этого принципа. Если среди ваших друзей есть Львы – будьте уверены, родившиеся под этим знаком всегда будут на вашей стороне.

Гороскоп для Львов

Тельцы

Чуткие Тельцы являются идеальными компаньонами для тех, кто любит говорить и узнавать новое в диалоге. Умные и искренние, Тельцы никогда не солгут вам и не подведут, если вы что-нибудь их попросите – этот знак зодиака привык делать все на совесть.

Тельцы готовы прийти на помощь в любой момент – представители этого знака зодиака очень ценят своих людей и сделают все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно и счастливо.

Гороскоп для Тельцов

Девы

Родившиеся под этим знаком зодиака – твердыня надежности и мира в семье. Девы больше всего ценят своих близких и родных, поэтому могут даже пожертвовать своим комфортом ради счастья семьи и друзей.

Девы получают удовольствие от помощи – этот знак зодиака верит, что добро всегда возвращается сторицей. Поэтому представители этого знака зодиака радостно помогают даже малознакомым людям, закрепляя дружеские связи на налаживании взаимодоверия и поддержки.

Гороскоп для Дев