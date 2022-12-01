Представникам цих знаків зодіаку краще не переходити дорогу – якщо ви стали ворогом для Близнюків, Скорпіонів чи Водоліїв, ваше життя може піти шкереберть, пише 24 канал.

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Близнюки

Повітряних Близнюків недарма називають дволикими – зазвичай доброзичливі та милі Близнюки можуть неймовірно швидко трансформуватися в холоднокровних месників, які готові притягнути тих, хто їх образив, до відповідальності.

Близнюки довго виношують план помсти, вигадуючи, що буде найбільш болючим для недоброзичливого опонента. Та що Близнюки вивчили добре – помста завжди подається холодною, тому вони не поспішають та не роблять неприємностей на гарячу голову.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіони

Скорпіонів називають чи не найбільш конфліктним знаком зодіаку, та крім того представники цього знаку ще й дуже злопам'ятні. Якщо хтось перекреслив їм плани чи зробив випадкову неприємність, Скорпіони відплатять їм тією ж монетою.

Скорпіони вдало та філігранно можуть організувати помсту для кривдника – вони можуть довго продумувати план та відполірувати помсту до блиску, щоб уникнути невдач. Скорпіони дуже терплячі – вони можуть чекати, доки опонент забуде про неприємну ситуацію, а потім феєрично та видовищно помститься.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолії

Зазвичай дружні та приємні Водолії можуть ховати в серці серйозну образу, на яку вони нібито не звернули увагу. Коли Водолії мстяться, вони зазвичай не використовують ситуацію чи силу – усі неприємності своєму кривдникові вони приносять словами.

Будучи неймовірними маніпуляторами, Водолії в невинній розмові можуть змусити свого недоброзичливця перепрошувати та плакати, визнаючи свою провину, а згодом продовжити говорити, ніби нічого не сталося. Водолії швидко беруть ситуацію у свої руки та мстяться максимально швидко і без жалкувань.

Гороскоп для Водоліїв