Сильные и осторожные: какие по характеру люди, рожденные в августе, и с кем они совместимы
В августе люди рождаются под знаками зодиака Льва и Девы. Обычно они сильны, уверены в себе, горды и решительны. Их не пугают трудности, а наоборот – закаляют.
Больше о характере этих людей, а также их совместимости и несовместимости с другими знаками зодиака – рассказываем дальше.
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Какие по характеру Львы
Львы рождаются в период с 23 июля по 21 августа. Это один из самых самоуверенных знаков зодиака. Люди, рожденные под знаком Льва, отличаются от других энергичностью, душевностью, тщеславием, гордостью, решительностью и упрямством.Совместимость: Овен, Стрелец, Весы, Близнецы
Несовместимость: Телец, Скорпион
Знак зодиака Лев
Какие по характеру Девы
Под этот знак зодиака попадают люди, рождающиеся с 22 августа по 23 сентября. Основными чертами их характера есть внимательность и осторожность. Также Девам присущи следующие черты характера: выносливость, мнительность, пунктуальность, предусмотрительность, надежность.Совместимость: Телец, Рак, Козерог, Скорпион
Несовместимость: Близнецы, Стрелец
Знак зодиака Дева