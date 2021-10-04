Астрологи отмечают, что сегодняшний день неудачен для рисков. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Овнов

В этот день вас будет переполнять энергия. Вечер стоит посвятить физическим нагрузкам и посетить спортзал.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Тельцов

Астрологи советуют Тельцам не поддаваться в этот день на провокации. Сохраняйте спокойствие и ни с кем не ссорьтесь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Близнецов

Близнецам стоит задуматься над той жизнью, которую они проживают. Если вам что-то не нравится – начните это менять прямо сейчас.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Раков

День удачен для того, чтобы разобраться со сложными делами и переживаниями. В понедельник Ракам стоит спланировать визит к врачу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Львов

День подходит для разрешения конфликтов, которые произошли недавно между вами и вашей любимой половинкой.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Дев

Понедельник – удачный день для разговоров с руководством. Если вам надо решить насущные вопросы, то сделайте это сегодня к обеду.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Весов

Весам надо больше внимания посвятить своим близким. Посмотрите вместе кино или приготовьте ужин. Вам надо больше времени проводить вдвоем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Скорпионов

День может приятно удивить Скорпионов. В вашей жизни появится человек из прошлого, который вам очень симпатизировал. У одиноких представителей знака могут завязаться серьезные отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Стрельцов

Стрельцы не смогут сегодня выполнить даже половины запланированных дел. Астрологи советуют не расстраиваться и просто перенести их на другой день.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Козерогов

Настроение Козерогов будет очень переменчивым в этот день. Вы будете то воодушевленными, то раздраженными. Ближе к вечеру все нормируется.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Водолеев

День стоит посвятить выполнению важных дел. Отбросьте все второстепенные задачи и начните делать что-то действительно значимое.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 октября 2021 для Рыб

Астрологи не советуют Рыбам в этот день начинать новые дела и подписывать важные документы. Если в чем-то сомневаетесь – спрашивайте совета у близких.