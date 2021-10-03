Читайте подробнее гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Овна

В этот день расслабьтесь и получайте удовольствие от всего, что с вами будет происходить. Вас ждет успешная неделя на работе, отличные отношения дома с родными вам людьми и осуществление ваших целей. В этот период все будет складываться именно так, как вы хотите.

В середине недели вы получите немалую прибыль к своей зарплате. Руководство оценит ваши старания, поэтому решит замотивировать вас премией. Сосредотачивайтесь на этой неделе на рабочих делах, которые рассчитаны на перспективу. Астрологи отмечают, что вы будете стремительно продвигаться по карьерной лестнице.

На выходных вы можете осуществить все свои замыслы. Это время посвятите планировке, генеральной уборке и обустройству дома. Измените интерьер, а заодно избавьтесь от всех старых вещей, которыми вы не пользуетесь.

Благоприятный день: 10 октября

Неблагоприятный день: 7 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Тельца

Неделя идеально подходит для анализа вашей жизни и выбора путей для дальнейшего развития. Период удачен для принятия важных решений и расстановки всех точек над "і". Астрологи отмечают, что со вторника по субботу Тельцы могут совершать крупные покупки. По возможности, подумайте над дополнительным доходом.

Читайте также Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания

Не стоит на этой неделе браться за все дела сразу, так как можете быстро выгореть. Беритесь сначала за срочные дела, а тогда постепенно занимайтесь другими задачами. Не бойтесь просить помощи у друзей и коллег, если не сможете справиться с ситуацией самостоятельно.

В конце недели проведите время с близкими или друзьями. Особенно будьте внимательны к своей второй половинке. Из-за вашей занятости он или она может чувствовать свою ненужность, что приведет к недоразумениям.

Благоприятный день: 6 октября

Неблагоприятный день: 5 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Близнецов

Астрологи отмечают, что основа успеха для Близнецов на этой неделе – самодисциплина. Не ленитесь потратить свое свободное время на важные дела, и первые результаты уже увидите совсем скоро. Также стоит на этой неделе расставить приоритеты и понять, что сейчас для вас занимает первое место.

На этой неделе можете ожидать прекрасный рабочий период. В коллективе будет царить дружеская атмосфера, каждый день будет проходить интересно и насыщенно. По возможности, устройте со своими коллегами небольшой корпоратив, который вас еще больше сблизит.

Одиноким представителям знака надо обратить внимание на приглашение друзей. Вероятно, во время прогулок вы встретите человека, с которым у вас завяжутся в дальнейшем серьезные отношения. Воскресенье желательно провести со своими родными.

Благоприятный день: 6 октября

Неблагоприятный день: 8 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Рака

В начале недели астрологи предостерегают Раков от оформления кредитов, долгов или иных операций с чужими деньгами. В этот период даже не стоит отдавать одолженные деньги. Попросите у владельца отсрочку хотя бы на несколько дней. Астрологи советуют доверять своей интуиции и не рисковать лишний раз.

Звезды отмечают, что эта неделя удачна для планирования рабочих поездок. Все командировки пройдут успешно. Среда – хороший день для учебы. Вы будете вдохновлены и сможете за короткий период освоить немало интересных для вас тем. В пятницу избегайте конфликтов с коллегами.

Выходные – удачный период для саморазвития. Раки могут значительно расширить свой кругозор, если будут нестандартно мыслить.

Благоприятный день: 10 октября

Неблагоприятный день: 8 октября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Льва

Львов ждет не слишком простая неделя. Вам придется решать немало важных дел за достаточно короткий период. В отношениях с любимой половинкой вас ждут разногласия, которые будут касаться материальной части вашей жизни. Вам надо нормировать вашу зацикленность на деньгах.

Вам нужно быть самостоятельными в принятии решений, тогда вы сможете расти и идти дальше. Не стоит перекладывать все на чужие плечи и снимать с себя ответственность. Львам стоит распланировать свое время на работе и дома.

Выходные проведите дома, без спешки или решения каких-то рабочих вопросов. Займитесь работой по дому, кулинарией или просто просмотрите хороший сериал.

Благоприятный день: 4 октября

Неблагоприятный день: 8 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Девы

Девы будут опечалены невзгодами, которые появятся на их пути. Проблемы отнимут у вас не только силы, но и настроение. Астрологи отмечают, что не стоит расстраиваться, поскольку все решится достаточно быстро.

На этой неделе держите под контролем свои финансы. Не стоит тратить средства на ненужные вам вещи. Вам надо позаботиться о своих сбережениях. Во вторник обстоятельства заставят вас взяться за непривычную работу, впрочем вы с ней быстро справитесь.

На выходных вы имеете все шансы внедрить гениальные идеи в свою жизнь. От вас требуется составление четкого плана и выполнение задуманного. Не бойтесь начинать что-то новое, поскольку все, за что вы возьметесь, – сильно изменит вашу жизнь в лучшую сторону.

Благоприятный день: 6 октября

Неблагоприятный день: 8 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Весов

Звезды прогнозируют Весам приятные перемены в личной жизни. Не сомневайтесь в своих силах и возможностях, поскольку на этой неделе у вас все получится. У вас будет достаточно энергии, чтобы воплотить в жизнь все свои замыслы. Желательно завершить в этот период давно начатые дела, чтобы достигать новых вершин без старых задач.

Забудьте о неудачах и начните активно продвигать изменения в своей жизни. Как только вы включитесь в работу – вокруг вас все изменится кардинальным образом. Не бойтесь мечтать о большем и лучшем.

Выходные стоит посвятить отдыху. Займитесь творчеством или выберитесь с семьей на прогулку. По возможности, вы можете даже отправиться в небольшое путешествие, которое подарит вам приятные эмоции.

Благоприятный день: 5 октября

Неблагоприятный день: 7 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Скорпиона

Скорпионов ждет обычная рабочая неделя. Вы будете спокойно выполнять свои рабочие обязанности, а в свободное время вам придется помогать родным. Астрологи советуют на этой неделе быть открытыми к новым знакомствам, которые станут полезными для вас в недалеком будущем.

Не бойтесь избавляться от токсичных отношений. Если рядом с вами находится человек, который ставит себя выше вас и всячески демонстрирует свою значимость перед вами – отпустите его с чистой душой. В вашей жизни еще появятся ваши люди, с которыми вы будете находиться на одной волне.

На выходных не распыляйте свое внимание на хлам. Займитесь чем-то полезным, что доставит вам удовольствие. В субботу хорошо совершать покупки, а воскресенье благоприятно для встреч с друзьями.

Благоприятный день: 10 октября

Неблагоприятный день: 6 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Стрельца

Старайтесь не перенапрягаться на этой неделе, так как вам надо беречь силы и вдохновение для будущих испытаний. Судьба готовит вам очень интересный период в жизни, впрочем для того, чтобы все прошло идеально, вам придется выйти из своей зоны комфорта и начать делать то, чего вы даже никогда не умели.

У Стрельцов наступило решающее время вашего будущего. Подумайте над тем, что сейчас вас устраивает, а что, наоборот, огорчает. Приложите максимально усилия для того, чтобы изменить все к лучшему. Помните, что ваша жизнь только в ваших руках.

Возможно, вам удастся выделить время для медицинского обследования или консультации с семейным врачом. Не забывайте находить время для своих родных.

Благоприятный день: 9 октября

Неблагоприятный день: 10 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Козерога

Козерогам на этой неделе нужно быть осторожными с деньгами, чтобы через некоторое время не унывать из-за расходов на не слишком нужные вам вещи. Астрологи не рекомендуют вести дела, которые касаются недвижимости. Вероятнее всего придется посвятить практически все свободное время после работы решению личных вопросов.

У вас могут возникнуть интересные идеи для новых проектов. Не забывайте и не ленитесь составить план для реализации задуманного и подумайте, когда вы сможете взяться за дело.

На выходных постарайтесь домашнюю работу сделать в первой половине дня, остальное время уделите себе. При первой возможности отправьтесь с друзьями в театр или кино, или поиграйте в интересные игры. Проведите этот день активно и полезно, но желательно не за работой.

Благоприятный день : 4 октября

Неблагоприятный день: 5 октября

Водолей (21 января – 20 лютого)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Водолея

Ваше основное препятствие на этой неделе – неуверенность в себе и собственных силах. Неуверенность в себе вызывает беспокойство, страх и удерживает вас от выполнения своих обязанностей и использования всех возможностей. Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием.

В середине недели могут возникнуть мелкие ссоры и конфликты, не откладывайте их в долгий ящик, а сразу решайте. Во время ссор не поднимайте голос и не переходите на оскорбления. Это касается как работы, так и личной жизни.

На выходных стоит больше времени посвятить себе. Если будет способствовать погода – устройте себе после работы прогулку. Вам нужно выбросить лишние мысли из головы и подумать над важными вещами.

Благоприятный день: 7 октября

Неблагоприятный день: 6 октября

Рыбы (21 лютого – 20 марта)



Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для Рыб

Неделя будет благоприятной для важных встреч и планирования будущих целей. В личной жизни вы наконец решите важные вопросы. Астрологи говорят, что новая неделя благоприятна для переездов. Это хорошее время, чтобы выйти за рамки обыденности и поменять привычный поток дел.

На работе проявляйте настойчивость и новые идеи. Станьте в глазах руководства работником, который видит, как правильно развить те или иные идеи и под каким соусом их подать. Не плывите по течению, а проявите хоть немного фантазии и энтузиазма.

На выходных вы встретитесь с человеком, который поможет вам в будущем. Прислушайтесь к его советам, они вам помогут сделать правильный выбор в жизни. Рыбам нужно правильно использовать всю информацию из разговора, так как именно она даст вам ориентир, как и куда двигаться в жизни.

Благоприятный день: 9 октября

Неблагоприятный день: 5 октября