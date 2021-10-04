Астрологи зазначають, що сьогоднішній день невдалий для ризиків. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Овнів

У цей день вас буде переповнювати енергія. Вечір варто присвятити фізичним навантаженням та відвідати спортзал.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Тельців

Астрологи радять Тельцям не піддаватися в цей день на провокації. Зберігайте спокій та ні з ким не сваріться.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Близнюків

Близнюкам варто задуматися над тим життям, яке вони проживають. Якщо вам щось не подобається – почніть це змінювати просто зараз.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Раків

День вдалий для того, щоб розібратися зі складними справами та переживаннями. У понеділок Ракам варто спланувати візит до лікаря.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Левів

День підходить для вирішення конфліктів, які сталися нещодавно між вами та вашою коханою половинкою.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Дів

Понеділок – вдалий день для розмов з керівництвом. Якщо вам треба вирішити нагальні питання, то зробіть це сьогодні до обіду.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Терезів

Терезам треба більше уваги присвятити своїм близьким. Подивіться разом кіно чи приготуйте вечерю. Вам треба більше часу проводити вдвох.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Скорпіонів

День може приємно здивувати Скорпіонів. У вашому житті з'явиться людина з минулого, яка вам дуже симпатизувала. У самотніх представників знаку можуть зав'язатися серйозні стосунки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Стрільців

Стрільці не зможуть сьогодні виконати навіть половини запланованих справ. Астрологи радять не засмучуватися та просто перенести їх на інший день.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Козерогів

Настрій Козерогів буде дуже мінливим у цей день. Ви будете то натхненними, то роздратованими. Ближче до вечора все внормується.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Водоліїв

День варто присвятити виконанню важливих справ. Відкиньте всі другорядні завдання та почніть робити щось дійсно значуще.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Риб

Астрологи не радять Рибам в цей день починати нові справи та підписувати важливі документи. Якщо в чомусь сумніваєтеся – питайтеся поради у близьких.