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Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Овнів
У цей день вас буде переповнювати енергія. Вечір варто присвятити фізичним навантаженням та відвідати спортзал.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Тельців
Астрологи радять Тельцям не піддаватися в цей день на провокації. Зберігайте спокій та ні з ким не сваріться.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Близнюків
Близнюкам варто задуматися над тим життям, яке вони проживають. Якщо вам щось не подобається – почніть це змінювати просто зараз.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Левів
День підходить для вирішення конфліктів, які сталися нещодавно між вами та вашою коханою половинкою.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Дів
Понеділок – вдалий день для розмов з керівництвом. Якщо вам треба вирішити нагальні питання, то зробіть це сьогодні до обіду.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Терезів
Терезам треба більше уваги присвятити своїм близьким. Подивіться разом кіно чи приготуйте вечерю. Вам треба більше часу проводити вдвох.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Скорпіонів
День може приємно здивувати Скорпіонів. У вашому житті з'явиться людина з минулого, яка вам дуже симпатизувала. У самотніх представників знаку можуть зав'язатися серйозні стосунки.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Стрільців
Стрільці не зможуть сьогодні виконати навіть половини запланованих справ. Астрологи радять не засмучуватися та просто перенести їх на інший день.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Козерогів
Настрій Козерогів буде дуже мінливим у цей день. Ви будете то натхненними, то роздратованими. Ближче до вечора все внормується.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Водоліїв
День варто присвятити виконанню важливих справ. Відкиньте всі другорядні завдання та почніть робити щось дійсно значуще.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 4 жовтня 2021 для Риб
Астрологи не радять Рибам в цей день починати нові справи та підписувати важливі документи. Якщо в чомусь сумніваєтеся – питайтеся поради у близьких.