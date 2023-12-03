Астрологи советуют Ракам не выходить сегодня из дома: гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи составили прогноз на 3 декабря. В общем, день будет спокойным. Одному из знаков зодиака воскресенье принесет немного романтики.
Возможно, партнер решит удивить свою вторую половинку. О ком идет речь, 24 Канал расскажет в своем ежедневном гороскопе. Также узнайте, что ждет других знаков зодиака сегодня.
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Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 3 декабря для Овнов
Овны, разбавьте это воскресенье чем-нибудь интересным. Например, отправьтесь в путешествие или посетите старого друга. Сегодня не стоит проводить день дома.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 3 декабря для Тельцов
Астрологи дали важный совет Тельцам. Говорят, что представителям этого знака зодиака следует меньше доверять людям. Кто-то хочет вас подставить.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 3 декабря для Близнецов
В воскресенье Близнецов ждет приятный сюрприз. Кто-то из родных осуществит вашу давнюю мечту. Это улучшит настроение. Не забудьте выразить благодарность, ведь человек потратил на это много времени, сил и энергии.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 3 декабря для Раков
Ракам сегодня не следует выходить из дома. Может случиться неприятная ситуация. Скорее всего, она связана со здоровьем. Поэтому поберегите себя.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 3 декабря для Львов
Гармония и покой наконец-то придут в жизнь Львов. Вы избавились от ненужных людей и смогли решить все срочные вопросы. Представители этого знака зодиака заслужили отдых или даже небольшой отпуск.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 3 декабря для Дев
Астрологи рекомендуют Девам больше общаться с людьми. В последнее время вы стали очень некоммуникабельными. В жизнь подкрадывается одиночество.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 3 декабря для Весов
Весы, решитесь сегодня на какой-нибудь экстремальный поступок. Вашей жизни не хватает спонтанности и ярких эмоций.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 3 декабря для Скорпионов
Астрологи советуют Скорпионам сегодня заняться благотворительностью. Совершите добрый поступок и помогите тому, кто в этом нуждается. Неравнодушие спасет мир.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 3 декабря для Стрельцов
Возлюбленный человек готовит для Стрельцов романтический сюрприз. Поэтому сегодня ждите очень милый, уютный и незабываемый вечер.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 3 декабря для Козерогов
Козерогов сегодня не будут беспокоить никакие дела. Вы сможете по-настоящему отдохнуть и провести это воскресенье в покое.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 3 декабря для Водолеев
У Водолеев сегодня будет очень много гостей. Атмосфера праздника уже царит в вашем доме. Поэтому самые близкие люди соберутся за большим семейным столом.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 3 декабря для Рыб
Рыбы целый день проведут у кого-нибудь из друзей. Этот человек чувствуется как дом, поэтому воскресенье будет для вас очень комфортным и уютным.