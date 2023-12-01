Да, астрологи назвали самых пунктуальных знаков зодиака. Девы, Козероги и Весы не опаздывают на работу, разве что по очень уважительным причинам, пишет 24 Канал.

А вы знали? Какие 4 знака зодиака постоянно выслуживаются перед руководством

Дева

Эти люди известны своей организованностью. Девы всегда планируют свой день, учитывая время на работу и разрешенные перерывы. Они понимают важность своих обязанностей и всегда соблюдают график.

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Козерог

Родившиеся под этим знаком – дисциплинированные и ответственные. Козероги всегда приходят на работу вовремя.

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Весы

Весы надежные и пунктуальные. Они не любят сами опаздывать и когда кто-то это делает.

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