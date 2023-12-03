Возможно, партнер решит удивить свою вторую половинку. О ком идет речь, 24 Канал расскажет в своем ежедневном гороскопе. Также узнайте, что ждет других знаков зодиака сегодня.

Кто это Очень пунктуальны: какие 3 знака зодиака никогда не опаздывают на работу

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 декабря для Овнов

Овны, разбавьте это воскресенье чем-нибудь интересным. Например, отправьтесь в путешествие или посетите старого друга. Сегодня не стоит проводить день дома.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 3 декабря для Тельцов

Астрологи дали важный совет Тельцам. Говорят, что представителям этого знака зодиака следует меньше доверять людям. Кто-то хочет вас подставить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 декабря для Близнецов

В воскресенье Близнецов ждет приятный сюрприз. Кто-то из родных осуществит вашу давнюю мечту. Это улучшит настроение. Не забудьте выразить благодарность, ведь человек потратил на это много времени, сил и энергии.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 декабря для Раков

Ракам сегодня не следует выходить из дома. Может случиться неприятная ситуация. Скорее всего, она связана со здоровьем. Поэтому поберегите себя.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 3 декабря для Львов

Гармония и покой наконец-то придут в жизнь Львов. Вы избавились от ненужных людей и смогли решить все срочные вопросы. Представители этого знака зодиака заслужили отдых или даже небольшой отпуск.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 декабря для Дев

Астрологи рекомендуют Девам больше общаться с людьми. В последнее время вы стали очень некоммуникабельными. В жизнь подкрадывается одиночество.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 декабря для Весов

Весы, решитесь сегодня на какой-нибудь экстремальный поступок. Вашей жизни не хватает спонтанности и ярких эмоций.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 декабря для Скорпионов

Астрологи советуют Скорпионам сегодня заняться благотворительностью. Совершите добрый поступок и помогите тому, кто в этом нуждается. Неравнодушие спасет мир.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 3 декабря для Стрельцов

Возлюбленный человек готовит для Стрельцов романтический сюрприз. Поэтому сегодня ждите очень милый, уютный и незабываемый вечер.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 декабря для Козерогов

Козерогов сегодня не будут беспокоить никакие дела. Вы сможете по-настоящему отдохнуть и провести это воскресенье в покое.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 3 декабря для Водолеев

У Водолеев сегодня будет очень много гостей. Атмосфера праздника уже царит в вашем доме. Поэтому самые близкие люди соберутся за большим семейным столом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 декабря для Рыб

Рыбы целый день проведут у кого-нибудь из друзей. Этот человек чувствуется как дом, поэтому воскресенье будет для вас очень комфортным и уютным.