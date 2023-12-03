Можливо, партнер вирішить здивувати свою другу половинку. Про кого йде мова, 24 Канал розкаже у своєму щоденному гороскопі. Також дізнайтеся, що чекає на інших знаків зодіаку сьогодні.
Хто це Дуже пунктуальні: які 3 знаки зодіаку ніколи не спізнюються на роботу
Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 3 грудня для Овнів
Овни, розбавте цю неділю чимось цікавим. Наприклад, відправтеся у подорож або навідайте старого друга. Сьогодні не варто проводити день вдома.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 3 грудня для Тельців
Астрологи дали важливу пораду Тельцям. Кажуть, що представникам цього знаку зодіаку варто менше довіряти людям. Хтось хоче підставити вас.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 3 грудня для Близнюків
У неділю Близнюків чекає приємний сюрприз. Хтось з рідних здійснить вашу давню мрію. Це покращить настрій. Не забудьте висловити вдячність, адже людина витратила на це багато часу, сил та енергії.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 3 грудня для Раків
Ракам сьогодні не слід виходити з дому. Може статися неприємна ситуація. Швидше за все, вона пов'язана зі здоров'ям. Тож побережіть себе.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 3 грудня для Левів
Гармонія та спокій нарешті прийдуть у життя Левів. Ви позбулися непотрібних людей та змогли розв'язати всі термінові питання. Представники цього знаку зодіаку заслужили на відпочинок або навіть на невеличку відпустку.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 3 грудня для Дів
Астрологи рекомендують Дівам більше спілкуватися з людьми. Останнім часом ви стали дуже некомунікабельними. У життя підкрадається самотність.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 3 грудня для Терезів
Терези, наважтесь сьогодні на якийсь екстремальний вчинок. Вашому життю не вистачає спонтанності та яскравих емоцій.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 3 грудня для Скорпіонів
Астрологи радять Скорпіонам сьогодні зайнятися благодійністю. Зробіть добрий вчинок та допоможіть тому, хто цього потребує. Небайдужість врятує світ.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 3 грудня для Стрільців
Кохана людина готує для Стрільців романтичний сюрприз. Тож сьогодні очікуйте на дуже милий, затишний та незабутній вечір.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 3 грудня для Козорогів
Козорогів сьогодні не турбуватимуть ніякі справи. Ви зможете по-справжньому відпочити та провести цю неділю у спокої.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 3 грудня для Водоліїв
У Водоліїв сьогодні буде дуже багато гостей. Атмосфера свята вже панує у вашому домі. Тож найближчі люди зберуться за великим сімейним столом.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 3 грудня для Риб
Риби цілий день проведуть у когось з друзів. Ця людина відчувається як дім, тому неділя буде для вас дуже комфортною та затишною.