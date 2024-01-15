Так, у Рыб могут возникнуть проблемы. Поиски путей решения могут занять много времени, пишет 24 Канал.

Важно Сделайте это в год Дракона: 3 знакам зодиака нужно проститься с прошлым

Рыбы

В 2024 году знаку зодиака Рыбам, возможно, придется чаще всего бороться со стрессом. Уже в начале вероятны незапланированные расходы. Впрочем, не берите деньги взаймы. К добру это не приведет.

Поверьте, вы сможете найти выход из любой ситуации. Главное, как бы не было тяжело, успокоиться и взять себя в руки. Старайтесь держать голову холодной.

Кстати, чтобы легче справиться с переживаниями, сосредоточьтесь на поддержании своей эмоциональной и психологической стойкости, например путем практики медитации, йоги и так далее.

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Гороскоп для Рыб