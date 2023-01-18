Второй Святой вечер или "Голодная кутья": основные блюда, которые готовят в праздник

Накануне Крещения, 18 января в Украине отмечают Второй Святой вечер, который завершает цикл новогодних рождественских праздников. В этот день верующие соблюдают пост и готовят постные блюда.

Во Второй Святой вечер украинцы также собираются семьями за праздничным столом. Помолившись, все начинают ужинать. Основным блюдом считается кутья, которую принято называть "голодной", потому что весь день, кроме вечера люди находятся в посту, чтобы приготовиться к важному христианскому празднику – Крещение, пишет 24 канал.

Читайте также Второй Святой вечер: значение и традиции к вечеру Крещения, народные приметы

Второй Святой вечер скромнее первого, поэтому не обязательно, чтобы на столе было 12 блюд.

Блюда, которые нужно готовить на Второй Святой вечер:

Голодная кутья на Второй Святой вечер

Ингредиенты:

0,5 ст. жемчужной крупы;

мак;

сухофрукты (изюм, чернослив);

грецкий орех;

мед (по вкусу)

Рецепт приготовления кутьи:

Жемчужную крупу необходимо промыть, залить холодной водой и оставить на несколько часов. Лучше сделать это на ночь.

Потом нужно отварить крупу до готовности. Можно это делать в мультиварке в режиме "Гречка/Каша/Плов". Для мультиварки на 0,5 стакана перловой крупы необходимо 2 стакана воды.

Мак можно купить уже готовый, его нужно только залить кипятком. Или сухой мак залить крутым кипятком на пол часа, слить воду и растереть. Сухофрукты (изюм, чернослив и т.п.) тоже нужно залить кипятком на несколько минут.

Рецепт приготовления кутьи на Второй Святый вечер / Фото shuba.life

компот

Ингредиенты :

сушеные яблоки, груши, сливы, абрикосы;

ягоды боярышника и шиповника;

сахар по вкусу.

Рецепт приготовления компота:

Готовить компот очень легко. Следует сухофрукты и ягоды замочить на пол часа в холодной воде, после чего опустить в кипящую воду с сахаром и варить около 15 минут.

В конце можно добавить изюм и дать настояться два часа.

Рецепт приготовления компота на Второй Святой вечер / Фото "Вечерний Киев"

Вареники с картофелем и грибами

Ингредиенты :

Для теста:

вода (1 ст.);

соль (1 ч. л.);

сахар (1 ст. л.);

масло (2 ст. л.);

мука (2-3 ст. л.).

Для начинки:

картофель (6-8 шт. среднего размера);

грибы лесные свежие или мороженые (0, 5 кг);

лук (3 шт.);

черный молотый перец (по вкусу);

соль (по вкусу);

масло для жарки.

Рецепт приготовления вареников с картофелем и грибами:

Сначала следует приготовить заварное тесто. Разведите холодную воду с солью, сахаром и растительным маслом, всыпьте 1 стакан просеянной муки и доведите до кипения. Вымешайте тесто ложкой. Когда она остынет до теплой температуры, нужно постепенно добавлять муку и вымешивать тесто до обычной консистенции. Оставить его на столе, прикрыв салфеткой или тарелкой, чтобы оно "дошло" минут на 30.

В настоящее время можно приступать к приготовлению начинки. Картошку вымыть, почистить и отварить в подсоленной воде до готовности. Слить воду, но не выливать ее. Толчь картошку в пюре. На сковороде разогреть 3-4 ст. ложки масла, выложить 2 головки репчатого лука, нарезанного четвертинками. Пожарить его 5 минут и добавить грибы.

Если грибы свежие лесные (если нет, то подойдут свежие магазинные шампиньоны, их сразу не отваривая надо поджарить на сковороде), их для начала следует перебрать, промыть под водой и отварить в течение 7-10 минут. Слить воду, обсушить и порезать на ломтики. Замороженные грибы следует готовить согласно инструкции на упаковке. Пожарить грибы с луком до готовности грибов, посолить и поперчить в конце приготовления по своему вкусу. Выложить грибы в картофельное пюре и перемешать. Если начинка покажется вам густой, подлейте немного картофельного отвара и перемешайте. Начинку немного остудите.

Теперь из кусочка теста можно сделать колбаску и нарезать ее на небольшие кусочки. Можно колбаску и не скатывать, а просто отрывать кусочки теста от большого куска, скатывать шарики и разворачивать их скалкой в лепешку. Толщину и диаметр ее определите самостоятельно. В центр каждого коржа нужно положить начинку и залепить края, придавая полукруглую форму. Готовые вареники лучше выкладывать на стол или противень, усыпанный мукой. Тогда они не прилипнут и легко снимутся.

Рецепт приготовления вареников с картофелем и грибами на Второй Святой вечер / Фото Recept.ua

Вареники с капустой и гречневой крупой

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная (3 стакана);

вода (1 стакан);

масло (2-3 ст. ложки);

сода (1/2 ч. л.);

соль (по вкусу).

Для начинки:

гречиха (0,5 л.);

квашеная капуста (0,5 л.).

Для подливки:

грибы, любые, по желанию (200 г);

мука (3 ст. л.);

соль (по вкусу).

Рецепт приготовления вареников с капустой и гречневой крупой:

Гречку необходимо отварить в 1,5-литровой кастрюле в подсоленной воде, но гречка не должна быть полностью готова. Когда вода выкипит, поставить кастрюлю в духовую печь, чтобы гречка подпеклась до красноватого цвета. Приблизительно такое же количество квашеной капусты промыть под холодной водой, отжать и нарезать. Добавить к капусте поджаренный на растительном масле лук и гречку, вымешать.

Замесить рыхлое тесто. Раскатать его на столе и стаканом или небольшой чашкой вырезать кружочки. На середину каждого кружочка теста положить немного предварительно приготовленной начинки и сформировать вареник. Варить на среднем огне в подсоленной воде готовности.

Для подливки грибы отварить, но не отцеживать, подсолить, добавить 3 ст. ложки панированной (поджаренной на сковороде без добавления масла) муки и перемешать. Поливать подливкой вареники перед подачей. По желанию украсить зеленью.

Рецепт приготовления вареников с капустой и гречневой крупой на Второй Святой вечер / Фото Smak.ua