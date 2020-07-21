Проект "Холостяк" популярен во многих странах мира. За романтическим реалити-шоу наблюдают миллионы зрителей. Однако много курьезных моментов часто остаются неизвестными. Предлагаем посмотреть несколько историй, которые случались в шоу.

Подборку самых странных эпизодов опубликовали на официальной странице украинского "Холостяка" в инстаграме. Там вспомнили различные казусы, которые были связаны с участниками. В частности, речь идет о том, как главный герой влюбился в сестер-близняшек. Эту и другие интересные истории из разных уголков мира – читайте дальше.

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Таиланд

Премьера "Холостяка" в Таиланде состоялась в 2016 году. И уже на первой вечеринке произошел забавный случай. Участие в проекте решили принять сестры-близняшки. Случилось так, что они обе дошли до финала. Главный герой влюбился в обеих и не смог сделать свой выбор.

США

В двадцатом сезоне проекта The Bachelor главный герой Хиггинс изрядно удивил зрителей. Он признался в любви обеим финалисткам – Джо-Джо Флетчер и Лорен Бушнелл. Тогда мужчина сказал: "Я влюблен в двух женщин и это осложнит ситуацию". В конце концов Хиггинс сделал свой выбор. Он решил продолжить отношения с Лорен.

22 сезон выдался самым смешным. Участница Бека Мартинес была зафиксирована в списке пропавших без вести в калифорнийском округе Гумбольдт. На своей инстаграм-странице девушка разместила сообщение, в котором отметила: "Я отказываюсь от телефона и социальных сетей на следующие несколько недель. Если вам нужно связаться со мной... Не повезло!". Такие слова сильно взволновали многих ее друзей и знакомых. Именно поэтому Беку добавили в список пропавших без вести на вебсайте Министерства юстиции Калифорнии.

Швеция

Один из сезонов проекта с романтического перерос в детективный. Главный герой уже был готов сделать предложение одной из финалисток, однако его ошеломили некоторые факты из ее биографии. Оказалось, что девушка отбывала наказание в тюрьме за финансовые махинации. "Холостяк" был из богатой и влиятельной семьи, которая запретила наследнику связывать жизнь с экс-преступницей, ведь стремилась избежать скандала.

Мексика

На мексиканском "Холостяке" также не обошлось без курьезных случаев. При снятии одной из завершающих сцен поступил анонимный звонок. Кто-то рассказал, что одна из претенденток на сердце главного героя является его двоюродной сестрой. Это заставило мужчину задуматься и кольцо девушка не получила.