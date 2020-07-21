Проєкт "Холостяк" популярний у багатьох країнах світу. За романтичним реаліті-шоу спостерігають мільйони глядачів. Проте багато курйозних моментів часто залишаються невідомими. Пропонуємо переглянути декілька цікавих історій, які траплялися на шоу.

Добірку дивних епізодів опублікували на офіційній сторінці українського "Холостяка" в інстаграмі. Там згадали різноманітні казуси, які були пов'язані з учасниками. Зокрема, йдеться про те, як головний герой закохався у сестер-близнючок. Цю та інші цікаві історії з різних куточків світу – читайте далі.

Читайте також Головний герой першого "Холостяка" Максим Чмерковський ніжно привітав дружину з днем народження

Таїланд

Прем'єра "Холостяка" в Таїланді відбулася у 2016 році. І вже на першій вечірці стався кумедний випадок. Участь в проєкті вирішили брати сестри-близнючки. Сталося так, що вони обидві дійшли до фіналу. Головний герой закохався в обох і не зміг зробити свій вибір.

США

У двадцятому сезоні проєкту The Bachelor головний герой Хіггінс неабияк здивував глядачів. Він зізнався в коханні обом фіналісткам – Джо-Джо Флетчер і Лорен Бушнелл. Тоді чоловік сказав: "Я закоханий у двох жінок і це ускладнє ситуацію". Врешті-решт Хіггінс зробив свій вибір. Він вирішив продовжити стосунки з Лорен.

22 сезон видався найсмішнішим. Учасниця Бека Мартінес була зафіксована у списку зниклих безвісти в каліфорнійському окрузі Гумбольдт. На своїй інстаграм-сторінці дівчина розмістила допис, у якому зазначила: "Я відмовляюся від телефону та соціальних мереж на наступні декілька тижнів. Якщо вам потрібно зв'язатися зі мною…. Не пощастило!". Такі слова неабияк схвилювали багатьох її друзів та знайомих. Саме тому Беку додали до списку зниклих безвісти на вебсайті Міністерства юстиції Каліфорнії.

Швеція

Один із сезонів проєкту з романтичного переріс у детективний. Головний герой вже був готовий зробити пропозицію одній із фіналісток, проте його приголомшили деякі факти з її біографії. Виявилося, що дівчина відбувала покарання у в'язниці за фінансові махінації. "Холостяк" був із багатої та впливової родини, яка заборонила спадкоємцю пов'язувати життя з ексзлочинницею, адже прагнула уникнути скандалу.

Мексика

На мексиканському "Холостяку" також не обійшлося без курйозних випадків. Під час знімання однієї із завершальних сцен надійшов анонімний дзвінок. Хтось розповів, що одна із претенденток на серце головного героя є його двоюрідною сестрою. Це змусило чоловіка задуматися і обручки дівчина не отримала.