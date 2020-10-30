Главная героиня сериала "Эмили в Париже" позировала для Vogue: эффектная фотосессия
Английская и американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную героиню в сериале "Эмили в Париже", позировала в фотосессии для Vogue Arabia. Она стала лицом обложки ноябрьского номера.
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Фотосессия Лили Коллинз для Vogue Arabia
Лили Коллинз на обложке Vogue Arabia / Фото celebmafia.com
Лили Коллинз в фотосессии для Vogue Arabia / Фото celebmafia.com
Лили Коллинз на обложке Vogue Arabia / Фото celebmafia.com
Стильная Лили Коллинз / Фото celebmafia.com
Что известно о сериале "Эмили в Париже"?
По сюжету популярной ленты, американка Эмили отправляется в самый романтичный город мира – Париж. Причиной поездки становится работа. Но офисное задание не мешает тому, чтобы найти новых друзей, развлечения и даже любовь.
Сериал "Эмили в Париже" по стилю напоминает "Секс в большом городе". Зрители могут видеть качественную картинку с красивыми пейзажами, стильными образами. Не обходится и без ненавязчивой романтической истории.
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