Английская и американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную героиню в сериале "Эмили в Париже", позировала в фотосессии для Vogue Arabia. Она стала лицом обложки ноябрьского номера.

Сериал "Эмили в Париже" Даррена Стара стал одним из самых популярных сериалов Netflix. Он вызвал настоящий ажиотаж среди киноманов. В частности, внимание привлекают не только необычайно красивые картинки эстетической части Парижа, но и стильные наряды главной героини. Теперь актриса позировала в фотосессии для модного глянца, а фотографии уже разлетелись по сети.

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Голливудская актриса Лили Коллинз стала иконой стиля для многих девушек в разных уголках мира. Она украсила обложку нового выпуска Vogue Arabia. Отметим, в ноябре глянец выйдет в двух вариантах обложек с Лили.

Фотосессия Лили Коллинз для Vogue Arabia

Конечно, Коллинз поразила изысканным стилем в одежде. Она представала перед камерой в нескольких образах, в которых выглядела эффектно и актуально. На фото видим элементы одежды из латекса (от брендов Saint Laurent, Vex Clothing), придающие фотографиям провокативности. Основное внимание сосредоточено именно на аутфитах, ведь прическа популярной актрисы была аккуратная и сдержанная, а на лице у нее был легкий макияж, который лишь подчеркивает натуральную красоту знаменитости.

Предлагаем посмотреть несколько кадров из фотосессии Лили Коллинз для глянца Vogue.



Лили Коллинз на обложке Vogue Arabia / Фото celebmafia.com



Лили Коллинз в фотосессии для Vogue Arabia / Фото celebmafia.com



Лили Коллинз на обложке Vogue Arabia / Фото celebmafia.com



Стильная Лили Коллинз / Фото celebmafia.com

Что известно о сериале "Эмили в Париже"?

По сюжету популярной ленты, американка Эмили отправляется в самый романтичный город мира – Париж. Причиной поездки становится работа. Но офисное задание не мешает тому, чтобы найти новых друзей, развлечения и даже любовь.

Сериал "Эмили в Париже" по стилю напоминает "Секс в большом городе". Зрители могут видеть качественную картинку с красивыми пейзажами, стильными образами. Не обходится и без ненавязчивой романтической истории.