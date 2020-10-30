Англійська та американська акторка Лілі Коллінз, яка зіграла головну героїню у серіалі "Емілі в Парижі", позувала у фотосесії для Vogue Arabia. Вона стала обличчям обкладинки листопадового номеру.

Серіал "Емілі в Парижі" Даррена Стара став одним із найпопулярніших серіалів Netflix. Він спричинив справжній ажіотаж серед кіноманів. Зокрема, увагу привертають не лише надзвичайно красиві картинки естетичної частини Парижу, а й стильні вбрання головної героїні. Тепер акторка позувала у фотосесії для модного глянцю, а світлини вже розлетілися мережею.

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Голлівудська актриса Лілі Коллінз стала іконою стилю для багатьох дівчат у різних куточках світу. Вона прикрасила обкладинку нового випуску Vogue Arabia. Зазначимо, в листопаді глянець вийде у двох варіантах обкладинок з Лілі.

Фотосесія Лілі Коллінз для Vogue Arabia

Звісно, що Коллінз вразила вишуканим стилем в одязі. Вона поставала перед камерою у декількох образах, у яких виглядала ефектно та актуально. На фото бачимо елементи одягу з латексу (від брендів Saint Laurent,Vex Clothing), що додають світлинам провокативності. Основна увага зосереджена саме на аутфітах, адже зачіска популярної акторки була акуратна та стримана, а на обличчі у неї легкий макіяж, який лише підкреслює натуральну вроду знаменитості.

Пропонуємо переглянути декілька кадрів із фотосесії Лілі Коллінз для глянцю Vogue.



Лілі Коллінз на обкладинці Vogue Arabia / Фото celebmafia.com



Лілі Коллінз у фотосесії для Vogue Arabia / Фото celebmafia.com



Лілі Коллінз на обкладинці Vogue Arabia / Фото celebmafia.com



Стильна Лілі Коллінз / Фото celebmafia.com

Що відомо про серіал "Емілі в Парижі"?

За сюжетом популярної стрічки, американка Емілі вирушає у найромантичніше місто світу – Париж. Причиною поїздки стає робота. Та офісне завдання не стає на заваді до знаходження нових друзів, розваг та навіть кохання.

Серіал "Емілі в Парижі" за стилем нагадує "Секс і місто". Глядачі можуть бачити якісну картинку з красивими краєвидами, стильними образами. Не обходиться і без ненав'язливої романтичної історії.