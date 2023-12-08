Что нужно сначала вешать на елку: гирлянды или игрушки

Наверное, все люди украшают елки гирляндами. Ведь они создают сказочную атмосферу вокруг. Кто-то любит разноцветный свет, другие – однотонный.

Вкусы у всех разные. Однако важно, чтобы гирлянда гармонично сочеталась с другим новогодним декором. Тогда ваша елка будет выглядеть невероятно. 24 Канал расскажет о том, чем сначала нужно украшать дерево: игрушками или гирляндами.

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Когда вешать гирлянду на елку

Часто люди сначала вешают на елку игрушки, затем добавляют свет. Однако эксперты говорят, что это неправильно. Лучше сделать наоборот. Гирлянда будет смотреться более гармонично под слоем игрушек и мишуры. Кроме того, она может испортить новогодний декор. Ведь украшения падают и даже разбиваются.

Гирлянду следует аккуратно зафиксировать на ветках. Если она слишком тяжелая, то возьмите специальные проволочные крючки или прозрачную леску.

Новогодняя елка дома / Фото Canva

Как украшать елку: полезные советы