Известная украинская певица Джамала продолжает проводить отпуск с родными в Египте. Звезда показала новое фото с сыновьями на фоне невероятных пейзажей.

На личной странице Джамалы в Инстаграме появились новые фотографии. Украинская артистка уже более двух недель наслаждается теплом солнца в Египте. Она также почти ежедневно делится с поклонниками лучшими кадрами из отпуска.

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Среди холодной зимы Джамала устроила релакс в одном из городов Египта – Марса-Аламе. Там она отдыхает с сыновьями, свекром и отцом. Они посещают экскурсии, катаются на квадроциклах и просто нежатся на теплом солнце на песке. Певица показала фото, на котором она сидит в море, а на коленях держит младшего сына Селим-Гирея. Он задумчиво смотрит в воду, одетый в голубую панамку. Джамала же позировала в купальнике и бежевой шляпе.



Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa

А раньше Джамала показывала селфи со старшим сыном Эмиром. На солнце у него выгорели волосы, поэтому сейчас они стало светлыми. Звездная мама позировала у него, заплев свои черные волосы в мелкие косички. А под фото певица написала, что ей очень хочется делиться с поклонниками теплом и солнцем.

"Для меня ценна каждая минута. Конечно, дел становится все больше и больше, но я очень ценю эти моменты рядом с моими детьми, моими родными и этим прекрасным морем. Так здорово, что в Марса-Аламе сохранились практически все виды морских обитателей – какие-то опасные, какие-то прекрасные. У нас каждый раз ощущение, что мы купаемся в аквариуме", – написала Джамала.

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