Уже более двух недель Джамала наслаждается семейным отдыхом в Египте, куда отправилась с сыновьями, отцом и свекром. На одном из последних видео певица показала таланты отца и сняла смешную реакцию старшего сына на умение дедушки.

Артистка решила устроить семье релакс посреди зимы и отправилась в городок Марса Алам в Египте. Джамала вместе с сыном, свекром и отцом наслаждается морем, катается на квадроциклах, посещает экскурсии и не забывает о музыке. На личной странице в инстаграме она опубликовала видео, на котором ее отец играет на аккордеоне.

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Джамала рассказала о талантах отца

Звезда выросла в семье музыкантов. Ее отец Алим Джамаладинов окончил музыкальное училище по классу хорового дирижирования и дирижировал хором незрячих. Однако мужчина имеет бешеную любовь к музыке, поэтому самостоятельно научился играть на аккордеоне. "Он очень хотел овладеть аккордеон, уже после окончания училища учился играть сам и брал частные уроки", – похвасталась Джамала.

Певица рассказала, что в гостиничном комплексе в Марса-Аламе узнали о талантах ее отца и привезли инструмент с самого Каира. Поэтому семья устроила импровизированный концерт прямо на пляже. Аккордеон вызвал настоящий восторг у 2-летнего Эмира, который также проявляет интерес к инструментам звездной мамы.

Эмир вообще впервые в жизни увидел аккордеон. И он просто в восторге,

– отметила Джамала.

Реакция сына звезды на аккордеон действительно забавная. Мальчик тоже попытался играть, наблюдая, как это делает дедушка. Он нажимал кнопки прямо во время того, как Алим Джамаладинов исполнял партию.

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