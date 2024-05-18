Овен, Близнецы, Весы и Рыбы, обратите внимание на текущее финансовое состояние и ограничьте себя в лишних тратах, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Откажитесь от незапланированных и не очень важных покупок. Астрологи прогнозируют значительные проблемы с финансами уже в начале лета.

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Близнецы

Начните вести записи с текущими расходами. Определите от чего лучше отказаться или как сэкономить средства. Летом придется ограничить себя в развлечениях и путешествиях.

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Весы

Астрологи рекомендуют подготовить финансовую подушку. Вероятно, летом у вас будут проблемы на работе, стоит заблаговременно подготовиться к такой угрозе.

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Рыбы

В финансовой сфере рассчитывайте только на собственные силы, ведь никто не придет на помощь. Не занимайте в ближайшее время никому денег, ведь они вам понадобятся уже совсем скоро.

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