Телец, Скорпион и Козерог, вас можно назвать лидерами в неприступности к сердцу и душе, пишет Love 24.

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Телец

Вам трудно угодить и завоевать сердце. Представительницы этого знака зодиака знают себе цену и очень внимательно присматриваются к проявлениям внимания в свою сторону. Но ключик к их сердцу таки найти можно, стоит лишь проявить смелость и терпение.

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Скорпион

В меру сложного характера, сердце таких дам можно растопить только настойчивостью и большой решительностью. Не ожидайте сразу же получить от одобрительного ответа. Представительницы этого знака зодиака хотят немного пощекотать нервы своим поклонникам.

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Козерог

Хотя глубоко в душе вы добрые и искренние, но внешняя оболочка похожа на ежика, который не позволяет подпускать к себе близко всех ухажеров. Приверженности можно добиться только в том случае, если эти представительницы будут вами заинтересованы. Никакие подарки и романтические сюрпризы не изменят их мнения.

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